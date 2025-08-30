Este año se quemó menos del 50% de caña que el promedio hasta agosto

Como parte del trabajo en concientización, la MGA viene trabajando con el Ministerio de Educación de Tucumán en un plan de capacitación docente, que prepara a los maestros como formadores en el aula para la prevención de los fuegos. En este sentido, desde el año pasado la MGA realiza jornadas de formación junto a la Escuela Itinerante de Educación Ambiental Yolanda Ortiz -dependiente de la Dirección de Educación Superior No Universitaria-, que finalizan con el armado de un plan de trabajo áulico sobre la temática para que sea llevado a cabo en las escuelas de la provincia.