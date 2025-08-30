Secciones
EconomíaRural

Este año se quemó menos del 50% de caña que el promedio hasta agosto

La cifra, en el ámbito provincial, se alcanzó aun con condiciones climáticas que favorecen los incendios.

Este año se quemó menos del 50% de caña que el promedio hasta agosto
Hace 5 Hs

Pese a implementar diversas prácticas de prevención de focos ígneos, las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en el inicio de los fuegos, indicaron fuentes de la Mesa de Gestión Ambiental (MGA). “Durante la campaña 2024 se quemó un 18% de los cañaverales implantados, una cifra menor a la esperada ya que se produjeron heladas muy severas que dejaron a los cañaverales en un alto grado de combustibilidad, lo cual se relaciona directamente con el aumento de las quemas”, señalaron. Y añadieron que hasta el 11 de agosto del año en curso, el área quemada alcanza las 14.289 hectáreas, según datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) (figura 1).

En lo que va del año, 60.000 hectáreas de caña en Tucumán certificaron manejo sin uso de fuego

En lo que va del año, 60.000 hectáreas de caña en Tucumán certificaron manejo sin uso de fuego

“Considerando que durante los meses de zafra y de sequía en Tucumán -principalmente, agosto y septiembre- cualquier fuego puede pasar a los cañaverales y provocar un incendio, resulta esencial el apoyo de la ciudadanía en la prevención”, advirtieron. Y enumeraron algunas medidas a tomar: evitar la quema de basura en las casas, no arrojar fósforos o colillas de cigarrillos en lugares que puedan prenderse fuego, no encender pastizales, cañaverales y residuos de cosecha (rastrojo).

Este año se quemó menos del 50% de caña que el promedio hasta agosto

“Un punto central es no utilizar la quema para la limpieza de banquinas en rutas, caminos vecinales y canales”, puntualizaron.

Como parte del trabajo en concientización, la MGA viene trabajando con el Ministerio de Educación de Tucumán en un plan de capacitación docente, que prepara a los maestros como formadores en el aula para la prevención de los fuegos. En este sentido, desde el año pasado la MGA realiza jornadas de formación junto a la Escuela Itinerante de Educación Ambiental Yolanda Ortiz -dependiente de la Dirección de Educación Superior No Universitaria-, que finalizan con el armado de un plan de trabajo áulico sobre la temática para que sea llevado a cabo en las escuelas de la provincia.

Integran la MGA: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Eeaoc, la Secretaría de Producción, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Fiscalización Ambiental, la Dirección de Defensa Civil, el Ministerio de Educación de Tucumán, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas, empresas -entre otras, Juan José Budeguer y Los Cevilares-, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, los grupos CREA Cañaverales y Yungas, al empresa Transener SA, la Sociedad Rural de Tucumán, Cañeros Unidos del Este, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán, la Fundación Miguel Lillo, el Complejo Azucarero Concepción SA, Arca Continental (Ingenio Famaillá), José Minetti CI (Ingenio Bella Vista), la Compañía Azucarera Los Balcanes, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, y pequeños y medianos productores independientes.

Temas TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Eeaoc subraya que el riesgo de Dalbulus maidis no está en el trigo sino en el maíz “guacho”

La Eeaoc subraya que el riesgo de Dalbulus maidis no está en el trigo sino en el maíz “guacho”

Difunden los resultados de ensayos de control de malezas problemáticas en el trigo

Difunden los resultados de ensayos de control de malezas problemáticas en el trigo

Advierten sobre el riesgo que corre el suelo de los cañaverales

Advierten sobre el riesgo que corre el suelo de los cañaverales

El tiempo en julio favoreció la maduración de la caña

El tiempo en julio favoreció la maduración de la caña

El volumen de caña disponible será inferior a lo previsto para esta zafra

El volumen de caña disponible será inferior a lo previsto para esta zafra

Lo más popular
Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre
1

Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder
2

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud
3

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes
4

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
5

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Según Abad, el Gobierno no necesita andar en bicicleta financiera

Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Comentarios