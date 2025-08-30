En lo que va del año, 60.000 hectáreas de caña en Tucumán certificaron manejo sin uso de fuego

Con esta normativa, creada por la MGA, la caña de azúcar se convirtió en la agroindustria con mayor superficie certificada en la provincia. El año pasado se lograron alcanzar las 59.117 hectáreas certificadas, en un proceso de crecimiento permanente y sostenido desde 2014 cuando se certificaron los primeros campos. A esta cifra se suman unas 5.000 hectáreas certificadas con GlobalG.A.P, que tampoco se queman. Y en lo que va de 2025 ya suman casi 60.000 las hectáreas certificadas.