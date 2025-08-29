Martín Palermo recordó sus goles al Real Madrid y la insólita confesión de Iker Casillas

En una entrevista con ESPN, el máximo artillero “xeneize” reveló que volvió a cruzarse con el arquero español y que el recuerdo de esa final apareció de inmediato, pero no de su lado, sino del propio Casillas. “Me lo crucé en el Mundial de Clubes, hacía mucho que no lo veía. Y me dice: ‘¡Cómo me rompen las bolas con los dos goles que me hiciste! Cada vez que se cumple la fecha, me mandan mensajes’”, contó Palermo entre risas.