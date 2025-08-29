Accidente en Banda del Río Salí, captado por las cámaras: tres heridos tras un choque entre dos motocicletas

Un accidente de tránsito ocurrió en Banda del Río Salí, cuando dos motocicletas colisionaron en la intersección de las calles Dorrego y Congreso. El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales, se produjo el jueves a las 18.36 y dejó como saldo tres personas heridas.
Según las informaciones, un motociclista circulaba distraído y embistió a otro rodado, una Honda 150cc, en la que se trasladaba una joven de 26 años junto a su hija de cinco. Ambas resultaron lesionadas, pero se encontraban conscientes al momento de ser asistidas.
La menor fue derivada en una ambulancia municipal al Hospital de Niños, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Padilla. Por su parte, el conductor de la otra motocicleta, un hombre cuya identidad aún no trascendió, recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue llevado en una ambulancia del 107 al Hospital del Este.
*Accidente entre dos motocicletas en Banda del Río Salí deja tres heridos*— Centro de Monitoreo BRS (@MonitoreoBrs) August 29, 2025
Un choque entre dos motocicletas ocurrido este jueves en la intersección de Dorrego y Congreso, en Banda del Río Salí, resultó en el traslado de tres personas a diferentes centros de salud. pic.twitter.com/Bt6x7PWuOk
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán clave para determinar las responsabilidades.