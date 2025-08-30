Secciones
Cuánto cuesta ir al Lollapalooza 2026 desde Tucumán

Con una anticipación adecuada se puede planificar entradas, vuelos, colectivos y alojamiento para vivir el festival sin sorpresas.

Hace 1 Hs

Los tucumanos que sueñan con llegar al Lollapalooza Argentina 2026 ya deberían empezar a planificar. El festival se realizará entre el 13 y el 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y, como siempre, promete tres días de música non stop con artistas internacionales y nacionales de primer nivel. La grilla ya está confirmada y mezcla géneros para todos los gustos: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappel Roan, Deftones, Skrillex, Lorde y muchos más.

Más allá de la emoción que este gran despliega genera surge la pregunta inevitable: ¿cuánto costará realmente ir desde Tucumán y vivir la experiencia completa?

Entradas confirmadas

Según la preventa oficial, estos son los valores actuales de los abonos para los tres días:

3 Day Pass (General): $ 375.000.

3 Day Pass +Plus: $ 650.000.

3 Day Pass Lolla Lounge: $ 905.000.

A esto hay que sumar cargos por servicio. Comprar en la preventa, y coordinar con amigos para compartir costos de transporte y alojamiento puede implicar el ahorro de una buena suma.

Transporte desde Tucumán

1. Avión (ida y vuelta Tucumán – Buenos Aires)

Con las fechas consultadas (salida el 12 y regreso el 16 de marzo), los precios actuales oscilan entre $ 82.000 y $ 115.000 según la aerolínea y el horario (Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart). La duración del tramo es de una hora con cincuenta minutos aproximadamente.

2. Colectivo (ida y vuelta Tucumán – Buenos Aires)

Con las mismas fechas consultadas, los precios actuales oscilan entre $ 65.000 y $ 85.000 (coche semicama y cama, empresas como FlechaBus y Vía Bariloche). El viaje tardaría unas 17 o 18 horas.

Presupuesto estimado por persona

Si se elige volar, el pasaje ida y vuelta puede estar cerca de $ 95.000, y sumando la entrada general de tres días ($ 375.000), el total rondaría los $ 470.000.

En cambio, viajando en colectivo, el pasaje ida y vuelta suele costar alrededor de $ 75.000, lo que lleva el total, con la entrada incluida, a unos $ 450.000 aproximadamente.

A esto habría que sumarle alojamiento, que puede salir desde $ 35.000 por noche en un hostel durante 3 o 4 noches, además de comida y transporte dentro de Buenos Aires. 

Algunos tips de ahorro son:

1. Viajar en grupo: compartir gastos de transporte y alojamiento.

2. Hostels o Airbnb: mucho más baratos que hoteles y con onda festivalera.

3. Comida en la ciudad: hacer picnics o comer en locales accesibles cerca del festival.

4. Cargar batería y snacks: evitar gastar extra en el predio.

5. Anticipar todo: entradas, transporte y alojamiento; los precios suben sobre la fecha.

Viajar desde Tucumán al Lollapalooza 2026 no es barato: entre $ 450.000 y $ 470.000 como base, sin contar alojamiento ni gastos adicionales. Pero con entradas en preventa, vuelos o colectivos en oferta y algo de organización, todo se vuelve posible.

