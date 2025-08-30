Cuánto cuesta ir al Lollapalooza 2026 desde Tucumán

Los tucumanos que sueñan con llegar al Lollapalooza Argentina 2026 ya deberían empezar a planificar. El festival se realizará entre el 13 y el 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y, como siempre, promete tres días de música non stop con artistas internacionales y nacionales de primer nivel. La grilla ya está confirmada y mezcla géneros para todos los gustos: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappel Roan, Deftones, Skrillex, Lorde y muchos más.