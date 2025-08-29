Secciones
Política

En el Día del Abogado, el Gobierno de Tucumán le rindió homenaje a Juan Bautista Alberdi

La ceremonia incluyó una ofrenda floral en la tumba del político, y un minuto de silencio en memoria de quien sentó las bases jurídicas y políticas de la Nación.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 19 Min

El Gobierno de Tucumán le rindió homenaje a Juan Bautista Alberdi, en el marco de la conmemoración del Día del Abogado en Argentina.

Alberdi, tucumano nacido en 1810, fue un destacado jurista, pensador, escritor y político, autor de la obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, texto fundamental que influyó en la redacción de la Constitución Nacional de 1853 y que consolidó los principios de un sistema republicano, federal y representativo.

“Le hemos dado un especial valor a esta fecha, porque tenemos un Alberdi tucumano nacido a veinte metros de la Casa de Gobierno y cuyos restos están aquí, en la propia Casa de Gobierno. En ese marco, hemos preparado una exposición fotográfica que muestra la vida de Alberdi, desde niño, cuando jugaba en la zona del Cabildo”, destacó la Fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls.

Asimismo, la funcionaria remarcó que “fue un tucumano que supo hacer la propuesta más sensata de Constitución Nacional. Ese es el mérito enorme de Alberdi, ese es su legado. Era un Alberdi abierto al mundo, pensando en una Argentina que necesitaba poblarse y, entonces, gobernar y poblar, un Alberdi que fue recorriendo en Europa para mostrar una Argentina que acababa de declarar su independencia”.

Durante el acto, las autoridades provinciales recordaron su vida y trayectoria, desde sus inicios en San Miguel de Tucumán hasta su extensa labor en Europa y América del Sur, donde ejerció como diplomático, abogado, periodista y representante de la Confederación Argentina en distintas capitales del mundo. También destacaron su firme oposición a la guerra contra el Paraguay y su permanente defensa de los valores democráticos y de la paz.

“Alberdi nunca dejó de recuperar su memoria por su Tucumán natal y aunque vivió afectivamente muy cerca de Tucumán, físicamente estuvo alejado”, concluyó Pedicone de Valls.

En el Día del Abogado, el Gobierno de Tucumán le rindió homenaje a Juan Bautista Alberdi

En esta fecha, establecida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), se rindió homenaje a todos los abogados y abogadas del país, quienes con su labor cotidiana garantizan la defensa de los derechos, la promoción de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Por su parte, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, expresó: “Alberdi ha sido una persona que siempre habló de lo público y siempre estuvo en el lado de lo público. Y esa es una de las cosas que nos apasiona, estar en la parte pública. Yo vengo de un hospital público, de una universidad pública, y lo que nos interesa es la cosa pública y defendemos la cosa pública. Tenemos un gran compromiso y hemos leído a Alberdi. Un erudito en la materia que ha dejado sentadas bases, ha dejado huellas no tan solo para los tucumanos. Algunas veces no tomamos dimensión. Ha dejado huella en la Argentina con la Constitución Nacional pero también en el mundo”.

“Alberdi nació acá, volvió acá, lo tenemos nosotros y está descansando en Tucumán. Hay muchos héroes nuestros que están expatriados, que están en otro lugar, y eso también hay que recuperar porque tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura y también tiene que ver con nuestra historia”, aseveró.  

“Nosotros nos comprometemos también desde el municipio de poder, en ese lugar donde nació, que es la 24 de Septiembre y 25 de Mayo, poder hacer algo más importante. Ahora me voy a ver casualmente para ver qué podemos hacer, poner especialistas en el tema porque uno no puede saber todo. Poner especialistas para ver cómo realmente podemos darle más visibilidad a ese lugar del nacimiento de una persona que ha hecho tanto con la política de la Argentina. Señalizar de otra forma sería de mucha ayuda. Estudiar con alguien que sea especialista en el tema, cuál es la mejor manera para poner en valor y visibilizar el lugar del nacimiento de Juan Bautista Alberdi”, cerró.

Temas Juan Bautista Aberdi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Comentarios