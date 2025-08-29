En el Día del Árbol, Tucumán se tiñe de rosado con la floración de los lapachos

En el Día del Árbol, Tucumán vive una de sus postales más características: las calles, plazas y avenidas comienzan a vestirse con el color de los lapachos. Aunque tradicionalmente se espera primero la aparición de los amarillos, esta temporada la naturaleza parece haber cambiado el orden y son los rosados los que dominan el paisaje, acompañados por algunos ejemplares blancos y apenas unos pocos amarillos.