En el Día del Árbol, Tucumán se tiñe de rosado con la floración de los lapachos

Belleza, memoria y conciencia ambiental se entrelazan en cada esquina tucumana.

Hace 1 Hs

En el Día del Árbol, Tucumán vive una de sus postales más características: las calles, plazas y avenidas comienzan a vestirse con el color de los lapachos. Aunque tradicionalmente se espera primero la aparición de los amarillos, esta temporada la naturaleza parece haber cambiado el orden y son los rosados los que dominan el paisaje, acompañados por algunos ejemplares blancos y apenas unos pocos amarillos.

El fenómeno coincide con una fecha que busca recordar la importancia de los árboles para la vida y el ambiente. Establecido en 1900 por impulso del naturalista y político Estanislao Zeballos, el Día del Árbol invita a reflexionar sobre los beneficios de estas especies que muchas veces pasan inadvertidas en la rutina urbana.

Además del valor estético, los árboles cumplen funciones fundamentales: proporcionan sombra en veranos de más de 40 grados, regulan la temperatura creando microclimas más frescos y contribuyen al bienestar emocional al reducir el estrés en contacto con áreas verdes. A nivel ambiental, purifican el aire al absorber dióxido de carbono, liberan oxígeno, filtran contaminantes, protegen el suelo y favorecen la biodiversidad.

En la memoria de muchos tucumanos aparecen también los árboles que marcaron la vida cotidiana en los barrios: moreras que ofrecían sombra fresca, paraísos que dejaban caer sus frutos convertidos en improvisados juguetes, limoneros que abastecían de fruta todo el año o mangos que daban cobijo a casitas infantiles. 

Aunque en las ciudades actuales los espacios reducidos y la falta de cuidado cotidiano han hecho que se planten menos ejemplares, el recuerdo de esos árboles sigue presente como parte de la identidad local.

Hoy, mientras los lapachos rosados ofrecen su espectáculo natural y apenas algunos amarillos comienzan a abrir sus flores, el contraste con el cielo opacado por la bruma y la contaminación atmosférica recuerda la necesidad de proteger y valorar los espacios verdes. Cada árbol, desde el más imponente hasta el más sencillo, contribuye a mejorar la vida en la ciudad.

