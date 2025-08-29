Cercarán el Colegio Nacional: avanza la recuperación histórica del edificio

El director de la institución, Pablo Plaza, destacó a LA GACETA que la obra forma parte de un proyecto integral impulsado por el Ministerio de Educación provincial, encabezado por Susana Montaldo, con el respaldo del gobernador, Osvaldo Jaldo. “Estamos viviendo un momento histórico, porque se está recuperando el perímetro original del Nacional. Las rejas serán las mismas que se ven en las fotos antiguas, lo que significa un fuerte rescate de la identidad y la memoria del colegio”, explicó.