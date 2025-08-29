Secciones
Cercarán el Colegio Nacional: avanza la recuperación histórica del edificio

La obra busca proteger el predio y reforzar la identidad del colegio, en el marco de un plan integral de revalorización.

Hace 1 Hs

El Colegio Nacional, uno de los edificios más emblemáticos de San Miguel de Tucumán, atraviesa un proceso de revalorización que incluye la reconstrucción de su perímetro histórico con rejas y muros, tal como lo tuvo desde su fundación a principios del siglo XX.

El director de la institución, Pablo Plaza, destacó a LA GACETA que la obra forma parte de un proyecto integral impulsado por el Ministerio de Educación provincial, encabezado por Susana Montaldo, con el respaldo del gobernador, Osvaldo Jaldo. “Estamos viviendo un momento histórico, porque se está recuperando el perímetro original del Nacional. Las rejas serán las mismas que se ven en las fotos antiguas, lo que significa un fuerte rescate de la identidad y la memoria del colegio”, explicó.

La primera etapa contempla la construcción de la base del cerco sobre calle Muñecas al 800, y de manera simultánea sobre Santa Fe y Sarmiento. Posteriormente, se avanzará con los tramos restantes hasta completar el cerramiento total, que permitirá proteger y revalorizar el amplio parquizado que rodea al establecimiento.

Plaza agregó que el proceso no se limita a lo visible hacia la calle. En el interior ya se concretaron importantes mejoras: la recuperación de los patios sur y norte, la restauración de galerías y la refacción total de las 30 aulas, todas equipadas con climatización. “Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de directivos, docentes, auxiliares, estudiantes y la cooperadora. La comunidad educativa entera está comprometida en cuidar y mantener cada espacio del colegio”, señaló.

El director también remarcó el significado simbólico de la obra: “No se trata solo de un cerco, sino de preservar la historia, la identidad y el patrimonio del Nacional. Queremos que el predio se conserve en las mejores condiciones, porque es un espacio que también disfrutan los vecinos del barrio”.

