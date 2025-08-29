Secciones
Comienzo agitado en la F-1: Hamilton casi choca y Antonelli abandonó en Libres 1

El primer ensayo en Países Bajos dejó momentos de tensión con errores de Hamilton, un accidente de Antonelli y un susto de Carlos Sainz.

Hace 2 Hs

El Gran Premio de los Países Bajos 2025 de la Fórmula 1 comenzó con un primer entrenamiento cargado de tensión. La pista, todavía muy verde por la inactividad y golpeada por el viento constante, puso a prueba a los pilotos desde el inicio de los Libres 1 en Zandvoort.

Uno de los primeros en dar un gran susto fue Lewis Hamilton, que se mostró rápido y llegó a liderar por momentos, por delante de Charles Leclerc. Sin embargo, al entrar en la famosa curva 3, bloqueó los neumáticos medios y su monoplaza se descontroló, quedando a un paso de impactar contra el muro.

La escena generó un clima de incertidumbre en el circuito. Aunque todo indicaba que el auto terminaría estrellándose, el siete veces campeón del mundo reaccionó con frialdad y logró mantener el control. Los especialistas señalaron que un fuerte golpe de viento habría sido el causante de la maniobra peligrosa que dejó a todos sin aliento.

Poco después, llegó el primer abandono del fin de semana: Kimi Antonelli perdió el control en la curva 9 y se fue directo contra la barrera tras atravesar la zona de grava. Afortunadamente, el piloto italiano salió ileso, aunque su participación en el resto de la tanda quedó truncada.

El mal momento de Antonelli no hizo más que confirmar su temporada irregular. Si bien había comenzado con fuerza e incluso logró la pole en Miami, con el correr de las carreras su rendimiento cayó en picada. En las clasificaciones, George Russell lo aventajó 13-1, lo que grafica la diferencia de resultados entre ambos compañeros de equipo.

Sainz también se llevó un susto

Cuando la sesión se reanudó, aún quedaban 39 minutos por disputar. En ese tramo, Carlos Sainz también protagonizó un momento complicado al pasarse de largo en una curva con su Williams, aunque a diferencia de otros, pudo recuperar el control y continuar en pista. Así concluyó un primer entrenamiento que dejó más sobresaltos que certezas y que anticipa un fin de semana de máxima exigencia en Zandvoort.

