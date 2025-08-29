Comienzo agitado en la F-1: Hamilton casi choca y Antonelli abandonó en Libres 1

Sainz también se llevó un susto

Cuando la sesión se reanudó, aún quedaban 39 minutos por disputar. En ese tramo, Carlos Sainz también protagonizó un momento complicado al pasarse de largo en una curva con su Williams, aunque a diferencia de otros, pudo recuperar el control y continuar en pista. Así concluyó un primer entrenamiento que dejó más sobresaltos que certezas y que anticipa un fin de semana de máxima exigencia en Zandvoort.