Prohíben la venta de un suplemento dietario a base de creatina en todo el país

Con esa información, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos notificó el Incidente Federal N° 4767 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA). Además, se advirtió que el suplemento se ofrecía en plataformas de venta en línea, por lo que se solicitó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria.