Prohíben la venta de un suplemento dietario a base de creatina en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el territorio nacional de un suplemento dietario a base de creatina, tras detectar graves irregularidades en su rotulación y en los registros sanitarios.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 6195/2025, y alcanza al producto “Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno – Creatina Monohidrato, marca Wolf Nutrition”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.
De acuerdo con lo informado, el suplemento carece de registros de establecimiento y de producto, y exhibía en su envase números de RNE y RNPA inexistentes, por lo que fue considerado un producto ilegal. La resolución también prohíbe la comercialización de cualquier artículo que lleve en su rótulo el RNPA EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG y/o el RNE 02-050730.
La investigación
El caso se inició a partir de la consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la genuinidad del producto. A través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA), se corroboró que los números de registro impresos en el rótulo no existían.
Con esa información, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos notificó el Incidente Federal N° 4767 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA). Además, se advirtió que el suplemento se ofrecía en plataformas de venta en línea, por lo que se solicitó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria.
Otro producto también prohibido
La disposición se suma a otra medida reciente de la ANMAT, que mediante la Disposición 5719/2025 prohibió en el país la comercialización del suplemento importado “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize”, marca Wondercow.
Ese producto, en envases de 120 gramos, se promocionaba de manera activa en plataformas digitales, pero fue dado de baja al comprobarse que no cumplía con el procedimiento de importación de alimentos y no registraba antecedentes de ingreso legal al país.
Advertencia oficial
La ANMAT advirtió que ambos suplementos no pueden ser identificados como elaborados en un establecimiento autorizado ni bajo los controles regulatorios correspondientes. Por ello, no podrán fabricarse, comercializarse ni venderse en ninguna parte de la Argentina.