Avances luego de la violencia en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos hospitalizados

Los graves disturbios ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile dejaron un saldo alarmante de heridos. Durante varios días, más de veinte hinchas chilenos permanecieron internados en distintos hospitales bonaerenses, algunos en estado crítico. Finalmente, este jueves todos recibieron el alta médica, lo que trajo alivio después de jornadas cargadas de tensión.
La noticia fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que informó que los heridos fueron atendidos de inmediato y trasladados a los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde. En el comunicado se detalló que dos personas habían tenido que ser operadas de urgencia, mientras que el resto presentaba lesiones de menor consideración.
El parte oficial también subrayó que la rapidez en la atención fue determinante para salvar vidas. Desde el organismo destacaron el esfuerzo del personal de salud, afirmando que “frente a la violencia irracional, la salud pública respondió con humanidad, profesionalismo y compromiso. El sistema funcionó en red y salvó vidas”.
Las imágenes del caos ocurrido en el estadio Libertadores de América mostraron a hinchas de ambos equipos enfrentándose violentamente en las tribunas. Según el informe, los heridos con lesiones leves pudieron abandonar los centros de salud en pocas horas, mientras que quienes sufrieron daños más severos fueron controlados durante la madrugada del jueves hasta lograr una evolución favorable.
La violencia en las tribunas empañó por completo la competencia deportiva y generó un fuerte rechazo tanto en Argentina como en Chile. Lo que debía ser una fiesta sudamericana terminó con escenas de tensión, peleas y destrozos en las instalaciones del estadio de Independiente, que ahora espera conocer la sanción de la Conmebol.
La respuesta de Independiente
En este marco, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, brindó una conferencia de prensa en la que buscó deslindar responsabilidades de la institución. Durante su declaración, que no admitió preguntas, sostuvo que “la violencia se originó en la parcialidad visitante” antes del partido, cuando comenzaron las agresiones con proyectiles y pirotecnia hacia el público local.