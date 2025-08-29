Se terminó la era de José Mourinho en Turquía: la fortuna que recibirá de indemnización

El ciclo de José Mourinho en el Fenerbahçe llegó a su fin de manera abrupta. La eliminación en la fase previa de la UEFA Champions League, tras la derrota frente al Benfica, fue el golpe definitivo para la continuidad del entrenador portugués en Turquía. Apenas pasaron unas horas desde ese traspié hasta que la dirigencia del club anunció oficialmente su salida a través de un comunicado en redes sociales.
En el mensaje, la institución turca fue clara al expresar que habían decidido despedir a su entrenador, quien había estado al mando del plantel durante la temporada 2024-2025. “Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, afirmaron desde la directiva.
El despido se concretó 48 horas después de la caída contra el conjunto portugués, que dejó al Fenerbahçe sin la posibilidad de jugar la fase de grupos de la Champions. Además del fracaso europeo, el equipo marchaba en la séptima posición de la Superliga turca con apenas una victoria y un empate, un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Para colmo, solo restaban dos días para enfrentar como visitante al Gençlerbirliği por el campeonato local.
La eliminación fue un fuerte mazazo para el club y también para el técnico luso, que no participaba de la máxima competición continental desde marzo de 2020, cuando estaba al frente del Tottenham. Han pasado casi 2.000 días sin que pueda regresar al torneo que conquistó en dos ocasiones, y la caída en la previa de esta edición aceleró el cierre de su etapa en Estambul, a tan solo un año de haber llegado y con un año más de contrato pendiente.
El vicepresidente del club, Hadmi Akin, había asegurado antes de la llave que confiaban en superar a los portugueses, ya que consideraba que el Benfica no era un rival de gran jerarquía. Sin embargo, la realidad fue otra y las expectativas quedaron deshechas. Según reveló el diario MARCA, la rescisión de contrato de Mourinho vendrá acompañada de una indemnización cercana a los 15 millones de euros.
El futuro de Mourinho
En una entrevista reciente, Mou defendió su legado al remarcar que en el fútbol hubo un cambio de paradigma a partir de su irrupción. “Hay un antes y un después de mí metodológicamente. En cómo se entrena y cómo se piensa sobre un partido. Hay un cambio radical en los inicios de los 2000, cuando gané mi primera Champions. En el período 2000-2004 hay un auge de curiosidad con la forma en la que trabajaba y después claramente hay un post. Cuando llegué al Inter, la primera vez que fui a Italia, ningún jugador creía en esa manera de trabajar. Creo que hubo un cambio radical ahí a nivel metodológico”, aseguró.