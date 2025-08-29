Secciones
Agenda de TV de hoy: Colapinto inicia las prácticas en el GP de Bélgica y vuelve a jugar Independiente.

Se juega la tercera ronda del US Open y comienzan las fechas en el fútbol europeo.

AL RUEDO. Con algunas mejoras en su Alpine, Colapinto regresa a las pistas con la ilusión de mejorar sus rendimientos en la segunda parte de la temporada. AL RUEDO. Con algunas mejoras en su Alpine, Colapinto regresa a las pistas con la ilusión de mejorar sus rendimientos en la segunda parte de la temporada. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 3 Hs

Eurobasket

7.30: Alemania-Suecia (DSports)

8.45: Turquía-República Checa (DSports 2)

10.30: Lituania-Montenegro (DSports)

12: Estonia-Letonia (DSports 2)

15.15: Portugal-Serbia (DSports 2)

Fórmula 1 - GP de Países Bajos

7.30: Práctica 1 (Disney+)

11: Práctica 2 (Disney+)

US Open

12: Tercera Ronda (ESPN 2)

12: Segunda Ronda (ESPN 3)

20: Tercera Ronda (ESPN 2 / ESPN 3)

Serie A de Italia

13.20: Cremonese-Sassuolo (ESPN 4)

15.30: Lecce-Milan (Disney+)

Liga de España

14.30: Elche-Levante (DSports+)

16.20: Valencia-Getafe (ESPN 4)

Bundesliga de Alemania

15.20: Hamburgo-St. Pauli (Disney +)

Ligue 1 de Francia

15.30: Lens-Brest (Disney+)

Liga Profesional Argentina

19: Banfield-Tigre (ESPN Premium)

19: Newell's-Barracas Central (TNT Sports)

21.15: Instituto-Independiente (TNT Sports)

División de Honor de vóley femenina

19: San Lorenzo-River Plate (Fox Sports 2)

21: Estudiantes LP-Boca Juniors (Fox Sports 2)

MLB (Major League Baseball)

 23: Arizona Diamondbacks-Los Angeles Dodgers (Disney+)

Escándalo por los audios: "No vienen por mí, sino por la libertad de todos", remarcó Milei
Escándalo por los audios: "No vienen por mí, sino por la libertad de todos", remarcó Milei

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Caso Alberdi: ¿"Chipi" Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Por qué ayer fue un buen día para brindar (y hoy también) contra la tiranía de lo efímero

Escándalo por los audios: "No vienen por mí, sino por la libertad de todos", remarcó Milei

Caso Alberdi: ¿"Chipi" Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Crece el envío de drogas y de mercadería de contrabando por encomiendas

