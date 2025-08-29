El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

La semana terminará con mucho sol y con temperaturas cercana a los 30 °C, según las estimaciones del pronóstico del tiempo, que anuncia para hoy otra jornada con cielo despejado y para mañana la llegada de la tormenta de Santa Rosa, que marcaría el descenso de las máximas en las siguientes horas.
Siguiendo con la tendencia de los últimos días, el cielo amaneció despejado, mientras que la humedad fue del 65%. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se informó que la temperatura mínima fue de 12 °C y que la sensación térmica llegó a los 9 °C.
Durante las próximas horas el cielo seguirá despejado mientras que la temperatura subirá para alcanzar los 22 °C en horas del mediodía. La humedad descenderá hasta el 35% y los vientos serán suaves desde el sector sudeste.
Para la tarde, mientras que llegue a una máxima de 29 °C, la nubosidad irá en aumento y la humedad se mantendrá cercana al 35%. Los vientos serán suaves desde el sudoeste.
A la noche el cielo se nublará por completo y la temperatura descenderá hasta los 15 °C. La humedad se mantendrá por encima del 53 % y no se esperan precipitaciones.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
El pronóstico del SMN contempla para el sábado una mínima de 11 °C y una máxima de 27 °C, en una jornada con nubosidad variable. Para la noche no se descarta el ingreso de un frente que desataría la tormenta de Santa Rosa.
Las lluvias provocarían el descenso de la temperatura durante el domingo, con una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C. El cielo estará mayormente cubierto.