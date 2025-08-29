Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: tres inocuos descarrilamientos del trencito del parque

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: tres inocuos descarrilamientos del trencito del parque
Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánParque 9 de JulioLuciano ChincariniRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT
1

La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria
2

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video
3

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
4

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
6

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Más Noticias
Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

El debate ético de un museo en Estados Unidos

El debate ético de un museo en Estados Unidos

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Comentarios