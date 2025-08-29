Cartas de lectores: maestría y bicisendas

Con agrado leí en LA GACETA del 11/08 que un tucumano realizó un postgrado en relación a la circulación vehicular de nuestra ciudad San Miguel de Tucumán, y en la publicación del 28/08 se hace mención a las bicisendas tan postergadas. En el afán diario de intentar mejorar el tránsito diario de nuestras calles elaboramos distintas teorías para obtener una ciudad más sustentable con el ambiente y la salud pública. Según la nota de la Maestría, este trabajo académico hizo hincapié en las cantidades de infracciones de tránsito que se registran a diario con automovilistas desaprensivos que ponen en riesgo no solo su integridad física sino la de las demás personas que transitan la vía pública. En consonancia con esta publicación, quiero manifestar que en la Maestría Cohorte 2018, que realicé en la Universidad de San Pablo T, presenté como uno de los proyectos de la misma un trabajo que llamé “Desmotorización céntrica”. En el mismo se hacía alusión a iguales temas que se informan en la Maestría citada. Una satisfacción que mi trabajo, el que quedó en plan, tuvo un correlato en el que se le dio la importancia que merece, el problema que provoca el tránsito en nuestra ciudad, el que podría disminuir con las citadas bicisendas que también propuse en el proyecto y que diseñé a implementar desde el centro hacia los barrios.