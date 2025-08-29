Secciones
Cartas de lectores: maestría y bicisendas
Hace 4 Hs

Con agrado leí en LA GACETA del 11/08 que un tucumano realizó un postgrado en relación a la circulación vehicular de nuestra ciudad San Miguel de Tucumán, y en la publicación del 28/08 se hace mención a las bicisendas tan postergadas. En el afán diario de intentar mejorar el tránsito diario de nuestras calles elaboramos distintas teorías para obtener una ciudad más sustentable con el ambiente y la salud pública. Según la nota de la Maestría, este trabajo académico hizo hincapié en las cantidades de infracciones de tránsito que se registran a diario con automovilistas desaprensivos que ponen en riesgo no solo su integridad física sino la de las demás personas que transitan la vía pública. En consonancia con esta publicación, quiero manifestar que en la Maestría Cohorte 2018, que realicé en la Universidad de San Pablo T, presenté como uno de los proyectos de la misma un trabajo que llamé “Desmotorización céntrica”. En el mismo se hacía alusión a iguales temas que se informan en la Maestría citada. Una satisfacción que mi trabajo, el que quedó en plan, tuvo un correlato en el que se le dio la importancia que merece, el problema que provoca el tránsito en nuestra ciudad, el que podría disminuir con las citadas bicisendas que también propuse en el proyecto y que diseñé a implementar desde el centro hacia los barrios.

Juan Domingo Vega                               

juandomingovega59@gmail.com

La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT
Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria
Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video
Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

El debate ético de un museo en Estados Unidos

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

