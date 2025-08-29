Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: A los abogados en su día
Hace 5 Hs

Quiero rendirles un homenaje a quienes dedican su vida al nombre arte de la Justicia. Ser abogado no es solo manejar leyes y códigos; es abrazar una vocación que exige compromiso, fortaleza y un profundo sentido de responsabilidad. Son ustedes quienes luchan por la verdad, quienes defienden los derechos de los demás y quienes en cada caso, grande o pequeño, dejan huellas en la sociedad. Cada argumento, cada documento, cada palabra que pronuncian tiene el poder de cambiar vidas, de construir puentes hacia un mundo más justo y equitativo. Su labor no siempre es fácil; requiere paciencia, estudio constante y una dedicación que muchas veces trasciende horarios y sacrificios responsables. Pero es justamente esa entrega la que los convierte en pilares fundamentales de nuestra sociedad, en guardianes de los valores que nos unen como comunidad. En este día del abogado, quiero agradecerles por ser la voz de quienes no tienen voz, y por recordarnos que la justicia no es sólo un ideal, sino una meta que debemos perseguir día a día. Que su pasión por el derecho y su compromiso con la verdad sigan siendo faros de luz en tiempos de incertidumbre. ¡Feliz Día del Abogado!.

Rodolfo Ruarte

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT
1

La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria
2

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video
3

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
4

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
6

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Más Noticias
Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

El debate ético de un museo en Estados Unidos

El debate ético de un museo en Estados Unidos

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Comentarios