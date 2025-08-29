Los “cuellos de botella” que cercan al Gran Tucumán

En mayo se publicó que en los 34 kilómetros de circunferencia que tiene la capital tucumana existen sólo 29 pasos habilitados y en condiciones de ser considerados efectivamente pasos para ingresar o egresar de la ciudad. Se sabe que esta urbe está rodeada por ríos y canales en más del 90% de su entorno por lo que es imposible entrar o salir sin atravesar un puente. Por ellos pasan 30.000 vehículos por hora, es decir, 1.000 autos, motos, colectivos o camiones por cada paso, en promedio, ya que algunos cuentan con menos movimiento y por otros pueden cruzar el triple o el cuádruple de transportes, como es el caso de las pasarelas de Mate de Luna/Aconquija, Belgrano/Perón, el histórico e insuficiente puente Lucas Córdoba o el de la ruta 9.