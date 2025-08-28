Femicidio de Natalia Melmann: tres policías se someten a análisis de ADN

La causa por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada en febrero de 2001 en Miramar, dio un nuevo paso: tres policías que estuvieron presentes la noche del crimen se sometieron a análisis de ADN en un intento por esclarecer la participación de un presunto quinto autor.
Se trata de Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, quienes acudieron a la Asesoría Pericial de Mar del Plata, en la avenida Almirante Brown 1762, para la extracción de sangre. La medida fue solicitada judicialmente y se realizó bajo supervisión de peritos, en este caso con la participación de Yanina Kucar como representante de la familia Melmann, dado que los padres no pudieron asistir.
Según detalló Gustavo Melmann, padre de la víctima, “cuatro de siete policías se realizaron los análisis, faltan otros dos que la Cámara de Casación los negó”. Hasta ahora, Oviedo y Torrente no accedieron a la extracción, mientras que el sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el ex comisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres ya habían pasado por el procedimiento.
El objetivo de los análisis es confirmar o descartar la presencia de ADN de estos efectivos en pruebas recogidas en 2001, y así determinar con mayor certeza la cantidad de partícipes en el ataque a Natalia. La jueza a cargo autorizó la toma de muestras a quienes tuvieron contacto comprobado con la escena o la víctima en las últimas horas de vida, a partir de nuevos elementos incorporados al expediente, como testimonios recientes y peritajes técnicos.
El femicidio ocurrió el 4 de febrero de 2001, cuando Natalia fue hallada asesinada entre hojas en el vivero Florentino Ameghino de Miramar. La autopsia reveló que la joven fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, presentaba múltiples golpes, quemaduras y fracturas, además de haber sido víctima de abuso sexual agravado por pluralidad de autores.
En el transcurso de los procesos judiciales, Oscar Echenique, Ricardo Suárez y Ricardo Anselmini recibieron prisión perpetua, mientras que Gustavo “Gallo” Fernández fue condenado inicialmente a 25 años, luego reducidos a diez tras revisión. Por su parte, Ricardo Panadero fue absuelto dos veces por falta de pruebas, aunque su absolución fue anulada en 2019 por la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense, y en 2023 recibió prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso sexual y homicidio agravado.
Actualmente, la familia Melmann continúa impulsando diligencias de identificación genética, en un contexto en que los condenados solicitan libertad condicional. Esta semana se celebró una audiencia de apelaciones sobre los pedidos de excarcelación de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini.
El resultado de los análisis de sangre de Custodio, Sissi y Morillo podría aportar la claridad definitiva sobre la participación del quinto autor, marcando un nuevo capítulo en uno de los femicidios policiales más resonantes del país.