Femicidio de Natalia Melmann: tres policías se someten a análisis de ADN

El objetivo de los análisis es confirmar o descartar la presencia de ADN de estos efectivos en pruebas recogidas en 2001, y así determinar con mayor certeza la cantidad de partícipes en el ataque a Natalia. La jueza a cargo autorizó la toma de muestras a quienes tuvieron contacto comprobado con la escena o la víctima en las últimas horas de vida, a partir de nuevos elementos incorporados al expediente, como testimonios recientes y peritajes técnicos.