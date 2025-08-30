Secciones
¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

¿Todavía podemos llegar al verano?

Hace 43 Min

Ponerse en forma no es cuestión de 28 días, sino de constancia, disciplina y buenos hábitos. Los especialistas en fitness coinciden en que, para lograr resultados visibles y sostenibles, se requieren al menos 12 semanas de entrenamiento planificado.

¿Cuándo empezar a entrenar?

En Argentina, mucha gente suele proponerse entrenar al comenzar el año, después de las vacaciones de verano, o en la recta previa a la llegada de la primavera, cuando empiezan los días más cálidos y se acerca la temporada de pileta y playa.

Pero la realidad es que no existe un momento único para arrancar: lo importante es empezar lo antes posible. Según los expertos, con tres meses de constancia se pueden ver cambios significativos tanto en la tonificación muscular como en la pérdida de grasa corporal.

¿Cuánto tardan en aparecer los resultados del ejercicio?

Estudios publicados en The American Journal of Physiology demostraron que, tras 13 semanas de entrenamiento regular (entre 30 y 60 minutos diarios), los participantes adelgazaron y redujeron su porcentaje de grasa corporal.

El especialista en deporte Shawn Arent coincide: entre 12 y 16 semanas es el período mínimo para lograr avances reales y generar el hábito. En apenas 4 u 8 semanas puede haber cambios visibles, pero existe el riesgo de sobreentrenar y abandonar el ejercicio al poco tiempo.

Por eso, si querés llegar al próximo verano con tu objetivo cumplido, lo ideal es arrancar tres o cuatro meses antes.

Los mejores ejercicios para empezar en casa

El entrenador Antonio Prieto recomienda comenzar con una rutina progresiva, bien planificada y fácil de sostener. Una opción simple es:

Calentamiento: 5-10 minutos de cardio ligero (soga, saltos, trote en el lugar).

Fuerza:

Sentadillas: 3 series de 12 repeticiones

Flexiones: 3 series de 10 repeticiones

Plancha abdominal: 3 series de 30 segundos

Cardio:

Burpees: 3 series de 10 repeticiones

Mountain climbers: 3 series de 20 repeticiones

La clave está en progresar: cada semana podés sumar repeticiones, segundos o usar carga adicional.

Alimentación y hábitos saludables

Entrenar sin cuidar la alimentación no alcanza. La nutricionista Elena Pareja recomienda:

Planificar las compras semanales.

Priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, carnes magras y pescado.

Reemplazar grasas saturadas (manteca, carnes rojas, quesos grasos) por opciones más saludables como palta, frutos secos, semillas y pescados azules.

Hidratación: tomar entre 1,5 y 2 litros de agua diarios, evitando gaseosas, jugos azucarados y alcohol.

La fórmula para ponerse en forma

Combinando 12 semanas de entrenamiento constante con una alimentación equilibrada y buenos hábitos, es posible lograr resultados visibles y mejorar la salud.

Ya sea que quieras perder peso, tonificar o simplemente sentirte con más energía, la clave está en la disciplina y la paciencia: entrenar de forma progresiva, comer mejor y sostenerlo en el tiempo.

