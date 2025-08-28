Hallaron muerta a una mujer en Ezeiza y sospechan de su hija de 15 años

Movimientos sospechosos

El análisis de cámaras de seguridad arrojó imágenes que suman misterio al caso. A las 3.50 del miércoles, llegó un Peugeot 208 negro del que descendieron el novio de la adolescente y su padre, Fabio Ruiz Díaz. Tres minutos después, salieron con la menor rumbo a Monte Grande. Minutos después, un Fiat Cronos oscuro se estacionó frente a la casa y un hombre no identificado abandonó la propiedad.