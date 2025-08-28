Hallaron muerta a una mujer en Ezeiza y sospechan de su hija de 15 años

Un impactante caso conmociona a Ezeiza: Claudia Scrazzolo, de 38 años, fue encontrada semienterrada en el patio de su casa en Tristán Suárez, y la principal sospechosa del femicidio sería su propia hija de 15 años.
El hallazgo ocurrió este miércoles en la calle Alem al 169, barrio Santa Marta, luego de que la adolescente alertara a la Policía tras encontrar un charco de sangre en la habitación y, posteriormente, a su madre muerta en el patio. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, que según las primeras observaciones, habrían provocado su muerte.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades detuvieron a la menor, que quedó alojada en el sector de neuropsiquiatría de la Unidad Penal de Ezeiza. Su pareja, Fernando Ruiz Díaz, de 24 años, fue arrestado por presunto encubrimiento, publicó TN.
El operativo policial constató restos de barro y sangre en el interior de la vivienda, mientras que en el patio trasero se detectó tierra removida. Al excavar, encontraron el cuerpo de Scrazzolo envuelto en una sábana.
Movimientos sospechosos
El análisis de cámaras de seguridad arrojó imágenes que suman misterio al caso. A las 3.50 del miércoles, llegó un Peugeot 208 negro del que descendieron el novio de la adolescente y su padre, Fabio Ruiz Díaz. Tres minutos después, salieron con la menor rumbo a Monte Grande. Minutos después, un Fiat Cronos oscuro se estacionó frente a la casa y un hombre no identificado abandonó la propiedad.
Otro elemento clave que llamó la atención de la policía fue que la menor usó el celular de su madre a las 8 para enviar un mensaje a su trabajo, alegando “problemas personales”. Los teléfonos de la víctima, la hija y su novio fueron secuestrados para pericias.
La adolescente fue entrevistada por profesionales de la Dirección de Niñez, mientras que los testimonios obtenidos hasta ahora resultaron confusos y contradictorios. La causa se investiga como femicidio bajo la órbita de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, y en las próximas horas se tomarán declaraciones a posibles testigos que puedan aportar información sobre la noche del crimen y el contexto familiar.
El caso continúa en desarrollo y mantiene en alerta a la comunidad local, a la espera de los resultados de las pericias y de la evolución de la investigación judicial.