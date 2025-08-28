Secciones
Seguridad

Hallaron muerta a una mujer en Ezeiza y sospechan de su hija de 15 años

El cuerpo de la mujer de 38 años estaba semienterrado en el patio de su casa. La Policía arrestó a la adolescente y a su pareja.

EZEIZA. Claudia Scrazzolo fue encontrada semienterrada en el patio de su casa y la principal sospechosa es su hija de 15 años. EZEIZA. Claudia Scrazzolo fue encontrada semienterrada en el patio de su casa y la principal sospechosa es su hija de 15 años. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Un impactante caso conmociona a Ezeiza: Claudia Scrazzolo, de 38 años, fue encontrada semienterrada en el patio de su casa en Tristán Suárez, y la principal sospechosa del femicidio sería su propia hija de 15 años.

El hallazgo ocurrió este miércoles en la calle Alem al 169, barrio Santa Marta, luego de que la adolescente alertara a la Policía tras encontrar un charco de sangre en la habitación y, posteriormente, a su madre muerta en el patio. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, que según las primeras observaciones, habrían provocado su muerte.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades detuvieron a la menor, que quedó alojada en el sector de neuropsiquiatría de la Unidad Penal de Ezeiza. Su pareja, Fernando Ruiz Díaz, de 24 años, fue arrestado por presunto encubrimiento, publicó TN.

El operativo policial constató restos de barro y sangre en el interior de la vivienda, mientras que en el patio trasero se detectó tierra removida. Al excavar, encontraron el cuerpo de Scrazzolo envuelto en una sábana.

Movimientos sospechosos

El análisis de cámaras de seguridad arrojó imágenes que suman misterio al caso. A las 3.50 del miércoles, llegó un Peugeot 208 negro del que descendieron el novio de la adolescente y su padre, Fabio Ruiz Díaz. Tres minutos después, salieron con la menor rumbo a Monte Grande. Minutos después, un Fiat Cronos oscuro se estacionó frente a la casa y un hombre no identificado abandonó la propiedad.

Otro elemento clave que llamó la atención de la policía fue que la menor usó el celular de su madre a las 8 para enviar un mensaje a su trabajo, alegando “problemas personales”. Los teléfonos de la víctima, la hija y su novio fueron secuestrados para pericias.

La adolescente fue entrevistada por profesionales de la Dirección de Niñez, mientras que los testimonios obtenidos hasta ahora resultaron confusos y contradictorios. La causa se investiga como femicidio bajo la órbita de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, y en las próximas horas se tomarán declaraciones a posibles testigos que puedan aportar información sobre la noche del crimen y el contexto familiar.

El caso continúa en desarrollo y mantiene en alerta a la comunidad local, a la espera de los resultados de las pericias y de la evolución de la investigación judicial.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
1

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”
4

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo
5

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
6

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Más Noticias
La Justicia flexibiliza el polémico régimen carcelario para un capo narco

La Justicia flexibiliza el polémico régimen carcelario para un capo narco

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Comentarios