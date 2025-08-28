Secciones
Santa Fe: la Constituyente habilitó la reelección y Pullaro podrá volver a ser candidato a gobernador

La enmienda a la Constitución provincial introduce también restricciones a las reelecciones indefinidas para legisladores provinciales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quedó habilitado por la Convención Constituyente provincial para postularse a la reelección en 2027. 

La enmienda a la Constitución provincial introduce también restricciones a las reelecciones indefinidas para legisladores provinciales. Hasta la fecha, podían ser reelectos sin limitaciones; a partir de ahora, solo podrán hacerlo una vez de manera consecutiva y, tras ese mandato, deberán esperar un período para volver a postularse. La misma regla se aplica al Ejecutivo provincial.

Además, se incluyó una cláusula transitoria que considera el actual período como el primero bajo la nueva Constitución. Entre las modificaciones más significativas, se eliminaron los fueros de proceso para senadores y diputados, lo que permite que un legislador pueda ser investigado por la Justicia.

“Modificaciones, como los límites a las reelecciones indefinidas y el fin de los fueros, mejoran el estándar democrático de la provincia, al alentar la renovación de la dirigencia y terminar con privilegios de casta”, señalaron desde el Ejecutivo.

La reforma contó con el respaldo del propio Pullaro, junto con 32 de los convencionales de su espacio Unidos, tres de Frente de la Esperanza y nueve votos del peronismo. Por su parte, La Libertad Avanza votó en contra.

En el artículo 64, la modificación establece que el gobernador y la vicegobernadora podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Cumplida esa etapa, deberán esperar un mandato para poder candidatearse. La cláusula transitoria aclara que los mandatos actuales no se computan como primer período, con la excepción del gobernador y su vice.

