Santa Fe: la Constituyente habilitó la reelección y Pullaro podrá volver a ser candidato a gobernador

En el artículo 64, la modificación establece que el gobernador y la vicegobernadora podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Cumplida esa etapa, deberán esperar un mandato para poder candidatearse. La cláusula transitoria aclara que los mandatos actuales no se computan como primer período, con la excepción del gobernador y su vice.