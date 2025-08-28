¡Se acabó la espera! Esta es la grilla del Lollapalooza Argentina 2026

En paralelo, La Viola estuvo presente en la reciente edición de Lollapalooza Chicago, realizada en el Grant Park, un espacio de varios kilómetros rodeado de rascacielos, que albergó nueve escenarios y más de cien artistas. Entre los headliners figuraron Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Doechii, RÜFÜS DU SOL, Luke Combs, TWICE y A$AP Rocky, junto a presentaciones de Cage the Elephant, Clairo, DJO, Finneas y Magdalena Bay, consolidando un espectáculo multitudinario y diverso.