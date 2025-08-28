¡Se acabó la espera! Esta es la grilla del Lollapalooza Argentina 2026

Lollapalooza Argentina se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia. Tras días de especulación y rumores sobre los artistas que podrían formar parte del evento, la producción del festival confirmó oficialmente la grilla para la edición 2026 este jueves 28 de agosto.
El festival se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y contará con figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, quienes encabezarán un line up de primer nivel.
Además, se presentarán artistas locales y regionales como Ratones Paranoicos, Soledad, Yami Safdie, Aitana e Interpol, entre otros, consolidando un cartel diverso que combina géneros y generaciones.
La última edición del festival dejó grandes momentos sobre el escenario, con actuaciones de Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool, Rüfüs du Sol y Tan Biónica, demostrando que Lollapalooza mantiene su reputación como uno de los eventos musicales más importantes de la región.
El anuncio del line up 2026 generó un pico de búsquedas sobre Lollapalooza en Google, según los gráficos de Google Trends, lo que evidencia el interés masivo de los fanáticos por conocer cada detalle del festival.
En paralelo, La Viola estuvo presente en la reciente edición de Lollapalooza Chicago, realizada en el Grant Park, un espacio de varios kilómetros rodeado de rascacielos, que albergó nueve escenarios y más de cien artistas. Entre los headliners figuraron Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Doechii, RÜFÜS DU SOL, Luke Combs, TWICE y A$AP Rocky, junto a presentaciones de Cage the Elephant, Clairo, DJO, Finneas y Magdalena Bay, consolidando un espectáculo multitudinario y diverso.
Artistas argentinos como Ca7riel y Paco Amoroso también se destacaron en Chicago, mostrando su estilo único que combina jazz, funk y hip hop, y dejando en claro la presencia creciente de talentos locales en festivales internacionales.
Con esta grilla confirmada, Lollapalooza Argentina 2026 promete ser un evento imperdible, combinando música internacional de primer nivel con la riqueza de la escena local.