Franco Rinaldi: “El Gobierno del presidente Milei está mostrando un amateurismo para el manejo de una crisis”

El consultor liberal Franco Rinaldi cuestionó al Gobierno de Javier Milei tras la denuncia por presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su análisis, sostuvo que la gestión presidencial muestra “amateurismo para el manejo de una crisis” y criticó la falta de respuestas directas por parte del mandatario.
Críticas de Franco Rinaldi al Gobierno de Milei
En su canal de streaming, Rinaldi aseguró:
“Lo que me pasa con este quilombo es que me baja mucho las ganas de ir a votar. Creo que con mi amigo Crespo no vamos a ir a votar”.
El especialista en navegación comercial calificó como “muy preocupante” la forma en que el Ejecutivo respondió a los audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
“El manejo de la crisis es realmente muy flojo. Me llama la atención que hemos pasado de un presidente que debatía en todos los programas a uno que no puede dar una conferencia de prensa”, enfatizó.
“El presidente no es un profesor de Economía”
Rinaldi también cuestionó la última aparición pública de Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario:
“El presidente no es un profesor de Economía, es el presidente de la Nación”, afirmó con preocupación.
Según su visión, la falta de comunicación directa y la ausencia de conferencias de prensa generan incertidumbre en un contexto político y económico complejo.
La reacción de Carlos Maslatón
El analista financiero Carlos Maslatón reaccionó a las declaraciones de Rinaldi a través de la red social X:
“Rinaldi, es muy mala señal para el Gobierno que los abandones en este momento. Parece que estás advirtiendo que el plan económico es un fraude y fracasó por completo, y que a Karina y Milei solo les importa robar fondos públicos”.
Rinaldi respondió:
“Carlos, esto, sacando lo del manejo de la crisis, lo dije siempre. No es de ahora. No hay abandono. Unlike you, no fui nunca del espacio del presidente, no soy ni fui funcionario ni militante. Tampoco hago advertencias sobre el plan económico. Las proyecciones te las dejo a vos, doctor”.