Anses: confirman el cronograma de pagos para jubilados en septiembre 2025

Anses confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a septiembre de 2025. El haber mínimo tendrá un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio, y se espera que continúe el bono de $70.000, que llevaría la jubilación mínima a $390.214.
Aumento de jubilados en septiembre 2025
La movilidad jubilatoria establece incrementos mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En septiembre, el aumento será del 1,9%, lo que impactará en jubilados y pensionados de todo el país.
Si se confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán $320.214 más el refuerzo, alcanzando un total de $390.214 en septiembre 2025.
Cuándo cobran los jubilados en septiembre 2025
Los pagos de ANSES comenzarán el 8 de septiembre y se extenderán hasta el 26 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber jubilatorio.
Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilados que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre