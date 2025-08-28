Secciones
SociedadActualidad

Anses: confirman el cronograma de pagos para jubilados en septiembre 2025

El haber mínimo tendrá un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio.

ANSES. ANSES.
Hace 2 Hs

Anses confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a septiembre de 2025. El haber mínimo tendrá un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio, y se espera que continúe el bono de $70.000, que llevaría la jubilación mínima a $390.214.

Aumento de jubilados en septiembre 2025

La movilidad jubilatoria establece incrementos mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En septiembre, el aumento será del 1,9%, lo que impactará en jubilados y pensionados de todo el país.

Si se confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán $320.214 más el refuerzo, alcanzando un total de $390.214 en septiembre 2025.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre 2025

Los pagos de ANSES comenzarán el 8 de septiembre y se extenderán hasta el 26 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber jubilatorio.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Temas El PaísSanta RosaInflación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
1

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”
4

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo
5

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
6

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Más Noticias
Falleció el ex juez del TOF Carlos Jiménez Montilla

Falleció el ex juez del TOF Carlos Jiménez Montilla

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Cómo editar fotos “mágicamente” con la nueva inteligencia artificial de Google

Cómo editar fotos “mágicamente” con la nueva inteligencia artificial de Google

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol y otra jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol y otra jornada calurosa

Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Comentarios