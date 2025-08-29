Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

El valor de la pechera para participar es de $2.500. El lugar para la largada es en las instalaciones del colegio, en el kilómetro 14 de la ruta 315 (Camino del Perú). Se puede colaborar con juguetes, útiles escolares, ropa escolar y juegos lúdicos, que serán entregados a los alumnos de la escuela taficeña. Después de la maratón, los asistentes podrán compartir una Jornada recreativa y solidaria, con la participación de bandas musicales en vivo. También habrá sorteos especiales, foord trucks, stands de emprendedores y juegos de Kermes.