Secciones
SociedadEducación

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
Hace 7 Hs

Mañana, a partir de las 10.30, se realizará una maratón solidaria en Villa Carmela, como parte de un proyecto de Intervención Sociocomunitario que lleva adelante el Colegio III Milenio.

La maratón está abierta a la comunidad en general y se realiza a beneficio de la escuela N°300 - Cabo 1° Oscar Alberto Quipildor, ubicada en Tafí Viejo.

El valor de la pechera para participar es de $2.500. El lugar para la largada es en las instalaciones del colegio, en el kilómetro 14 de la ruta 315 (Camino del Perú). Se puede colaborar con juguetes, útiles escolares, ropa escolar y juegos lúdicos, que serán entregados a los alumnos de la escuela taficeña. Después de la maratón, los asistentes podrán compartir una Jornada recreativa y solidaria, con la participación de bandas musicales en vivo. También habrá sorteos especiales, foord trucks, stands de emprendedores y juegos de Kermes.

LUGAR DEL ENCUENTRO. La sede del Colegio III Milenio, al costado de la ruta 315 (Camino del Perú). LUGAR DEL ENCUENTRO. La sede del Colegio III Milenio, al costado de la ruta 315 (Camino del Perú).

El lema de este año es “Corremos por la educación, llegamos con el corazón”. Además de la maratón, los estudiantes participan de otras tareas solidarias que benefician a distintos establecimientos.


Temas Tafí ViejoVilla Carmela
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT
1

La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria
2

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video
3

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
4

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
6

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Más Noticias
Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

El debate ético de un museo en Estados Unidos

El debate ético de un museo en Estados Unidos

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios