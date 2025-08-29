Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Mañana, a partir de las 10.30, se realizará una maratón solidaria en Villa Carmela, como parte de un proyecto de Intervención Sociocomunitario que lleva adelante el Colegio III Milenio.
La maratón está abierta a la comunidad en general y se realiza a beneficio de la escuela N°300 - Cabo 1° Oscar Alberto Quipildor, ubicada en Tafí Viejo.
El valor de la pechera para participar es de $2.500. El lugar para la largada es en las instalaciones del colegio, en el kilómetro 14 de la ruta 315 (Camino del Perú). Se puede colaborar con juguetes, útiles escolares, ropa escolar y juegos lúdicos, que serán entregados a los alumnos de la escuela taficeña. Después de la maratón, los asistentes podrán compartir una Jornada recreativa y solidaria, con la participación de bandas musicales en vivo. También habrá sorteos especiales, foord trucks, stands de emprendedores y juegos de Kermes.
El lema de este año es “Corremos por la educación, llegamos con el corazón”. Además de la maratón, los estudiantes participan de otras tareas solidarias que benefician a distintos establecimientos.