Secciones
SociedadActualidad

Falleció el ex juez del TOF Carlos Jiménez Montilla

Su nombre quedó asociado a decisiones que trascendieron el expediente y dialogaron con la memoria colectiva.

Carlos Jiménez Montilla. Foto gentileza @josecitors Carlos Jiménez Montilla. Foto gentileza @josecitors
Hace 1 Hs

Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, figura central del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, falleció a los 73 años Desde su designación en 1994 fue integrante de la histórica conformación que comenzó a sesionar aquel marzo, con Gabriel Casas y Oscar Emilio Sarrulle, y marcó un antes y un después en el juzgamiento de crímenes del terrorismo de Estado. Su retiro formal llegó con la aceptación de su renuncia a partir del 26 de marzo de 2024, tras tres décadas de audiencias, sentencias y debates que moldearon la jurisprudencia local.

Con perfil bajo y criterio sobre la prueba, Jiménez Montilla integró tribunales en las megacausas de lesa humanidad -Operativo Independencia, Jefatura y Villa Urquiza-, donde el TOF tucumano consolidó estándares sobre responsabilidad estatal y derechos de las víctimas. 

También formó parte de fallos por explotación sexual y proxenetismo que más tarde serían confirmados por la Corte, y actuó como subrogante en Salta en el resonante juicio al ex magistrado Raúl Reynoso

Su nombre quedó asociado a decisiones que trascendieron el expediente y dialogaron con la memoria colectiva.

Temas Carlos Jiménez Montilla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
1

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo
4

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
5

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor
6

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Más Noticias
Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Cómo editar fotos “mágicamente” con la nueva inteligencia artificial de Google

Cómo editar fotos “mágicamente” con la nueva inteligencia artificial de Google

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol y otra jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol y otra jornada calurosa

Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Comentarios