Falleció el ex juez del TOF Carlos Jiménez Montilla

Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, figura central del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, falleció a los 73 años Desde su designación en 1994 fue integrante de la histórica conformación que comenzó a sesionar aquel marzo, con Gabriel Casas y Oscar Emilio Sarrulle, y marcó un antes y un después en el juzgamiento de crímenes del terrorismo de Estado. Su retiro formal llegó con la aceptación de su renuncia a partir del 26 de marzo de 2024, tras tres décadas de audiencias, sentencias y debates que moldearon la jurisprudencia local.