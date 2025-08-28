"Flaco" López, de ser la sorpresa de Scaloni al sueño de enfrentar a River

A los 24 años, José Manuel López atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. El delantero de Palmeiras, surgido de las divisiones inferiores de Lanús, fue una de las sorpresas en la lista de Lionel Scaloni para los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Será su primera experiencia con la Selección Argentina y no oculta la emoción: “La convocatoria me agarró de sorpresa y estoy contentísimo”, reconoció.
El llamado tuvo un impacto inmediato en su entorno: “Mi teléfono explotó de mensajes, tanto cuando salió la prelista como cuando se confirmó la convocatoria. Fue una alegría tremenda”, contó el atacante, que podrá compartir vestuario con Lionel Messi tras un primer encuentro frustrado.
De verlo en el Mundial de Clubes a compartir la Scaloneta
Con Palmeiras, López disputó el último Mundial de Clubes y enfrentó al Inter Miami. Allí tuvo cerca a Messi, aunque decidió no incomodarlo. “Era un día muy especial para mí, estaba con nervios y encima Messi terminó un poco caliente por el partido. Pensé que en otro momento será”, explicó. Ahora, el destino le ofrece un reencuentro con el capitán argentino en la Selección.
El presente en Palmeiras
Desde 2020 en el club brasileño, López destacó la exigencia que encontró en el “Verdao”: “Me sorprendió el hambre de ganar que tienen. Siempre intentan pelear todo. Incluso después de salir campeones el año pasado, fuimos muy criticados. Si no estás en el Top 3, la gente te lo hace sentir”.
Sobre su continuidad, admitió que hubo un acercamiento de otros clubes en 2024, pero el técnico Abel Ferreira lo convenció de quedarse: “Me dejó muy en claro lo que quería de mí y el club hizo un gran esfuerzo”. La respuesta fue inmediata: tras la convocatoria, López marcó un doblete con Palmeiras.
Duelo con River en la Libertadores
El presente también lo enfrenta con un desafío particular: Palmeiras, el mejor equipo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, jugará los cuartos de final contra River. “Festejé cuando salió River”, confesó. “Me da mucha alegría poder jugar en Argentina, en un lindo estadio, y que mi gente pueda verme. El club nos hace sentir la presión de ganar, y sabemos lo que significa esta competencia”.
Entre la ilusión de vestir por primera vez la camiseta albiceleste y el reto de la Libertadores, José Manuel López vive un 2025 inolvidable.