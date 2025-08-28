"Flaco" López, de ser la sorpresa de Scaloni al sueño de enfrentar a River

A los 24 años, José Manuel López atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. El delantero de Palmeiras, surgido de las divisiones inferiores de Lanús, fue una de las sorpresas en la lista de Lionel Scaloni para los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Será su primera experiencia con la Selección Argentina y no oculta la emoción: “La convocatoria me agarró de sorpresa y estoy contentísimo”, reconoció.