Secciones
Seguridad

Tres años de prisión efectiva para un conductor de Uber por un trágico accidente

El choque ocurrió en abril y dejó como saldo la muerte de una madre y sus dos hijas. El imputado fue hallado responsable de homicidio culposo agravado.

Tres años de prisión efectiva para un conductor de Uber por un trágico accidente
Hace 2 Hs

La Justicia tucumana condenó a tres años de prisión efectiva y a cinco años de inhabilitación para conducir a un chofer de Uber que protagonizó un trágico siniestro vial en la autopista de Circunvalación, a la altura de Octaviano Vera, en abril de este año.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por el fiscal Pedro León Gallo, y en la audiencia intervino el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio.

El caso se remonta al 13 de abril de 2025, alrededor de las 19, cuando el imputado, Abel Ramiro Vélez (46), conducía un automóvil Chery Face gris prestando servicio para la aplicación Uber. Trasladaba como pasajeras a Claudia Marina Mancilla y a sus dos hijas: una niña de nueve años y una bebé de apenas nueve días de vida.

Al incorporarse de manera imprudente y antirreglamentaria a la autopista, el vehículo fue embestido en su lateral izquierdo por una camioneta Toyota Hilux negra. El impacto provocó que el automóvil perdiera estabilidad y volcara transversalmente.

El desenlace fue devastador: la niña de nueve años falleció en el acto; su madre, trasladada al Hospital Padilla, murió poco después por politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano; y la bebé, derivada primero al Hospital de Niños y luego al Instituto de Ginecología y Maternidad, falleció el 16 de abril a las 23:35, tras varios días en estado crítico.

La fiscalía consideró a Vélez autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por la pluralidad de víctimas.

Durante el debate también se recordó que el acusado ya tenía antecedentes: el 20 de agosto de 2021 había sido condenado a dos años de prisión en suspenso por desobediencia judicial.

Finalmente, el juez interviniente homologó el acuerdo alcanzado por las partes, que establece la pena de tres años de prisión efectiva y la inhabilitación para conducir durante cinco años.

Temas ToyotaInseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
2

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor
6

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Más Noticias
Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Comentarios