La Justicia flexibiliza el polémico régimen carcelario para un capo narco

Ante esta decisión, el fiscal Carlos Amad y el SPF no dudaron en impugnarla. Sostuvieron que el juez Batule se había excedido, y el fiscal argumentó que la declaración de inconstitucionalidad debe ser la "última ratio" y solo aplicarse en casos de manifiesta injusticia. También defendió la legitimidad del régimen, ya que tiene como fin proteger a la sociedad y evitar que criminales como Rojas sigan delinquiendo desde la cárcel, como lo hizo en el pasado. En el centro de esta disputa, tal como lo había adelantado LA GACETA, se encontraba la postura de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había manifestado su interés en que Rojas se mantuviera bajo la rigurosidad del SIGPLAR.