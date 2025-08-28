Un menor intentó robar en la Unidad Penitenciaria de Concepción y fue detenido

Un adolescente fue aprehendido este miércoles cuando intentaba ingresar por la fuerza a la Unidad Penitenciaria N°3 de Concepción, ubicada en la intersección de calles General Heredia y Jujuy.
El intento de ingreso
El hecho ocurrió cuando un efectivo del penal realizaba rondas de vigilancia en el perímetro y observó al joven que, con un elemento metálico, intentaba barretear la entrada del establecimiento. De inmediato, el suboficial intervino, lo redujo y lo mantuvo bajo custodia hasta la llegada del personal policial.
El operativo policial
Minutos más tarde arribaron al lugar efectivos de la División Patrulla Motorizada y de la Guardia Urbana Concepción, quienes secuestraron la herramienta utilizada para el intento de robo. El menor fue trasladado a la dependencia policial para su identificación.
Intervención judicial
Tras el procedimiento, la Fiscalía interviniente dispuso que el adolescente fuera alojado en el Centro de Admisión y Derivación, en el marco de la causa abierta por el intento de robo.