Un dirigente de La Libertad Avanza usó una palabra desafortunada para hablar de los agresores de Javier Milei

Pareja culpó al kirchnerismo por los incidentes

El dirigente de LLA apuntó contra la oposición: “Fue el kirchnerismo. Es la verdad contra la que estamos peleando todos los días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ir al hueso implica quitarle a esta gente los kioscos con los que vivían a costa nuestra, por eso estamos tan expuestos”.