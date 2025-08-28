Un dirigente de La Libertad Avanza usó una palabra desafortunada para hablar de los agresores de Javier Milei

El dirigente de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, calificó de manera polémica a quienes agredieron a Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora. En una entrevista televisiva, utilizó el término “discapacitados”, lo que generó críticas en un contexto especialmente sensible para el Gobierno.
Sebastián Pareja y la frase sobre los agresores de Milei
“Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos”, dijo Pareja en diálogo con TN.
El armador libertario en la provincia de Buenos Aires aseguró que los manifestantes actuaron de manera violenta: “Arrojar piedras a otras personas por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar. Ahí falló ese control que no estaba a cargo de la seguridad de Milei ni de la Policía bonaerense”.
Un término desafortunado en medio de la crisis por la discapacidad
Las declaraciones de Pareja se dieron en un momento en que el oficialismo enfrenta un escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por presunto cobro de coimas y manejo irregular de partidas presupuestarias.
El propio Presidente vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que proponía un aumento de recursos, lo que desató protestas de familiares, prestadores y organizaciones del sector. Incluso, hubo manifestaciones reprimidas frente al Congreso y reclamos por atrasos en pagos a escuelas especiales y profesionales de la salud.
Qué pasó en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora
El ataque al mandatario ocurrió durante el inicio de la caravana en Lomas de Zamora, cuando un grupo de personas lanzó piedras contra el vehículo en el que viajaba Milei junto a su hermana Karina. La custodia presidencial ordenó suspender el recorrido y evacuar al Presidente.
Pareja relató el episodio: “No llegamos a Lomas de Zamora y nos encontramos a un tipo que nos chifló y nos tiró una piedra. Había pequeños grupos. No eran locos sueltos. En la caravana me puse a discutir con una madre que puso a sus hijos a tirarnos barro”.
Pareja culpó al kirchnerismo por los incidentes
El dirigente de LLA apuntó contra la oposición: “Fue el kirchnerismo. Es la verdad contra la que estamos peleando todos los días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ir al hueso implica quitarle a esta gente los kioscos con los que vivían a costa nuestra, por eso estamos tan expuestos”.
También vinculó la aparición de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, con las elecciones: “Es sugestivo que se difundan dos semanas antes de votar”.
Finalmente, defendió a Karina Milei y a la conducción libertaria: “El Presidente fue contundente: no protegemos a los corruptos, la Justicia es la que tiene que actuar”.