Su novio la atropelló en el día de su cumpleaños y la dejó en coma: después de dos años, Tatiana Ruiz recibió el alta médica

La noticia fue confirmada por su familia este jueves, con un emotivo mensaje de agradecimiento a todos los que acompañaron su proceso.

Hace 1 Hs

Tatiana Ruiz, la joven que había quedado en coma tras ser atropellada por su novio en el barrio porteño de Flores, finalmente recibió el alta médica luego de casi dos años de recuperación. La noticia fue confirmada por su familia este jueves, con un emotivo mensaje de agradecimiento a todos los que acompañaron su proceso.

El caso: atropello en Flores y coma prolongado

El hecho ocurrió en diciembre de 2023, a la salida de un cumpleaños. Tatiana fue embestida por el auto que conducía su pareja, Lucas Feijoo, quien quedó registrado por las cámaras de seguridad del Gobierno de la Ciudad cuando atropelló a la joven.

Desde entonces, Ruiz permaneció en coma y atravesó un largo tratamiento de rehabilitación. El caso generó conmoción y múltiples muestras de apoyo en redes sociales, especialmente por la crudeza de las imágenes que mostraron cómo fue embestida.

El mensaje de la familia de Tatiana Ruiz

Tras el alta, la familia Ruiz difundió un texto en el que agradecieron a médicos, enfermeros y acompañantes que cuidaron a la joven durante su internación.

“Gracias por estar cuando ella no podía pedir ayuda. A cada persona que acompañó a Tatiana durante estos 17 meses: gracias. No por cumplir con su trabajo, sino por ir más allá. Gracias por hablarle cuando no respondía. Gracias por creer en lo que aún no se veía”, expresaron.

Además, destacaron que cada avance en la recuperación de Tatiana fue posible gracias al compromiso del personal de salud: “Cada movimiento que hoy puede hacer, cada mirada que volvió, tiene su huella”.

El mensaje cerró con palabras de profundo agradecimiento:

“Hoy nos vamos, pero no nos olvidamos de los gestos, de las palabras y de los silencios. Gracias por ayudarnos a recuperar a nuestra Tati. Con amor y gratitud para siempre. Familia Ruiz”.

Qué se sabe de Lucas Feijoo, el novio que la atropelló

Lucas Feijoo fue acusado tras el episodio y quedó en la mira judicial por haber atropellado a su pareja. La causa continúa en investigación y la familia de Tatiana espera que avance para que se haga justicia.

Mientras tanto, el alta de la joven marca un nuevo comienzo después de casi dos años de lucha por su vida.

