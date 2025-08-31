Secciones
De la Commodore 64 a los eSports: cuatro décadas que revolucionaron los videojuegos

Lo que empezó como un entretenimiento de nicho se transformó en una de las industrias culturales y tecnológicas más poderosas del planeta.

El 29 de agosto se celebró el Día Mundial del Gamer, también conocido como Día del Videojuego. Se trata de una efeméride que nació en 2008 por iniciativa de revistas españolas como PlayMania, Hobby Consolas y PCManía, con el objetivo de visibilizar la industria, reconocer los videojuegos como forma de entretenimiento y cultura, y destacar su impacto social, educativo y en la conexión entre personas.

En cuatro décadas, los videojuegos evolucionaron de las salas de arcade y microcomputadoras a consolas, smartphones, e incluso mundos virtuales y eSports. La industria global proyecta ingresos de 321 mil millones de dólares para 2026 (PwC), mientras que en la Argentina, Statista estima una facturación de 1.780 millones de dólares en 2025.

De los píxeles a la realidad virtual

Los años 80 y 90 trajeron la fiebre del arcade, y los primeros juegos en microcomputadoras como Sinclair ZX Spectrum o Commodore 64. Luego llegaron consolas como Sega Genesis, Super Nintendo y PlayStation, que trasladaron a los videojuegos al living de casa. Hoy un smartphone puede contener todo un universo gamer.

El paso del 2D al 3D, con títulos como Super Mario 64 o Winning Eleven, abrió mundos más inmersivos, y las consolas como Dreamcast, PS2 y Xbox 360 ofrecieron gráficos fotorrealistas y partidas online masivas.

Internet y la conexión global

La conectividad revolucionó todo. De la mano del wifi llegaron las partidas cooperativas y competitivas a distancia; las comunidades globales, y los nuevos modelos de negocio con microtransacciones y suscripciones como Game Pass o PlayStation Plus.

Títulos como Fortnite, League of Legends y FIFA generan millones con sus personajes y eventos dentro del juego. En Asia, el gaming móvil impulsa éxitos como Genshin Impact y Call of Duty Mobile. Además, plataformas como Roblox integran conciertos virtuales y lanzamientos de productos, lo que refleja que los videojuegos son también cultura y negocio: el mercado global de publicidad in-game alcanzará 124,45 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento a 181,36 mil millones para 2030 (Statista).

La inteligencia artificial adapta la dificultad, detecta cuándo un jugador podría abandonar y crea enemigos que aprenden de cada enfrentamiento. Además, ayuda a generar mundos, personajes y mecánicas más rápido. La IA mantiene los juegos vivos, desafiantes y personalizados.

Esports: de hobby a profesión

Los eSports se consolidaron como un fenómeno global mediante la combinación de entretenimiento, deporte y negocio. América Latina se convirtió en un semillero de talento. Organizaciones como 9z Globant llevan a jugadores de la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y México a competir internacionalmente en Counter Strike, Valorant, Sim Racing y R6.

El Día Mundial del Gamer no solo celebra partidas, torneos y récords: conmemora 40 años de creatividad, innovación y conexión. De los arcades al metaverso y la inteligencia artificial, los videojuegos son cultura, entretenimiento, educación y una cada vez más sofisticada oportunidad laboral. 

