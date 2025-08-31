De la Commodore 64 a los eSports: cuatro décadas que revolucionaron los videojuegos

El 29 de agosto se celebró el Día Mundial del Gamer, también conocido como Día del Videojuego. Se trata de una efeméride que nació en 2008 por iniciativa de revistas españolas como PlayMania, Hobby Consolas y PCManía, con el objetivo de visibilizar la industria, reconocer los videojuegos como forma de entretenimiento y cultura, y destacar su impacto social, educativo y en la conexión entre personas.