¡Agendá los cursos de Fecpa para septiembre!

En septiembre comienzan 8 cursos de la Fundación de Enseñanza Superior de Caja Popular de Ahorros.

Hace 10 Min

Con una propuesta centrada en la excelencia académica, la accesibilidad económica y la rápida inserción laboral, diferentes cursos de Fecpa darán inicio el próximo mes, pensados desde las demandas que el mercado laboral actual tiene para así conceptualizar la oferta en una propuesta concreta y moderna.

Cada propuesta no solo cuenta con la presencia de docentes de trayectoria y reconocimiento, sino que también se encuentran certificadas por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán. Además, están avalados por la Unión Argentina de Jóvenes Emprendedores (Unaje), el Cluster Tecnológico Tucumán y el Colegio de Abogados del Sur.

Toma nota y agendá

Especialista en calidad y procesos financieros - Inicia el 01 de septiembre

En el mercado financiero es crucial saber minimizar riesgos, cumplir con regulaciones estrictas y adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. Para ello, es necesario combinar conocimientos en Testing QC/QA, metodologías ágiles, gestión de proyectos y procedimientos bancarios y financieros, para conformar soluciones mejorar la flexibilidad y rapidez en la implementación de proyectos, y garantizar la relevancia y eficiencia operativa.

Días y horarios de cursado: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:30 hs.

Duración: 36 clases

Modalidad: virtual sincrónica

La revolución digital en los procesos financieros - Inicia el 02 de septiembre

Los sistemas financieros se ven atravesados por una transformación digital que implica desafíos y tendencias en el sector. Es preciso contar con un enfoque teórico-práctico que les permita comprender su funcionamiento.

Días y horarios de cursado: martes y jueves de 19:00 a 21:00 hs.

Duración: 12 clases

Modalidad: virtual sincrónica

Economía en zapatillas - Inicia el 02 de septiembre

Entender cómo funcionan los mercados, cómo interactúan las empresas, los consumidores y los gobiernos, es clave para interpretar noticias, planificar inversiones, diseñar estrategias empresariales y participar conscientemente en la vida cívica.

Días y horarios de cursado: martes y jueves de 18:30 a 20:00 hs.

Duración: 16 clases

Modalidad: virtual sincrónica

Introducción al mundo de las inversiones - Inicia el 02 de septiembre

Para ingresar al mundo de las inversiones es necesario contar con herramientas fundamentales para la gestión de las finanzas personales. Explorando diversos instrumentos financieros de renta fija y renta variable, pasando por fondos comunes de inversión. Para esto, se trabajará en ejercicios prácticos, simulación de inversiones y el armado de cartera de inversión acorde a sus objetivos y necesidades.

Días y horarios de cursado: martes de 19:00 a 21:00 hs.

Duración: 4 clases

Modalidad: virtual sincrónica

Introducción a la gestión de proyectos - Inicia el 02 de septiembre

La correcta gestión de un proyecto es crucial para garantizar el éxito del mismo. Para ello, es necesario conocer los principios y buenas prácticas de la gestión, como ser la planificación, ejecución, el monitoreo y el cierre de proyectos. Además de incorporar conceptos claves sobre alcance, cronograma, costos, riesgos y liderazgo.

Días y horarios de cursado: martes y jueves de 18:30 a 20:30 hs.

Duración: 13 clases

Modalidad: virtual sincrónica

Inteligencia Artificial para profesionales del derecho - Inicia el 06 de septiembre

En un mundo educativo atravesado por la tecnología, este curso virtual brinda a los docentes herramientas para integrar la inteligencia artificial en sus prácticas pedagógicas. Ideal para actualizarse y adaptarse a los cambios del sistema educativo.

Días y horarios de cursado: sábados de 08:00 a 10:00 hs.

Duración: 4 clases

Modalidad: virtual sincrónica

Diseño centrado en el usuario - Inicia el 09 de septiembre

En un mercado donde la experiencia es clave, este curso te brinda herramientas para entender, diseñar y mejorar cada punto de contacto con tus usuarios. Ideal para quienes buscan crear valor real desde el marketing y la empatía.

Días y horarios de cursado: martes y jueves de 18:00 a 21:00 hs.

Duración: 6 clases

Modalidad: virtual sincrónica

 Globalización estratégica: gobernanza local - Inicia el 22 de septiembre

En la actualidad, es necesario una comprensión profunda y estratégica de los principales fenómenos globales que impactan la gobernanza local y el desarrollo económico. Para ello, hay que contar con conocimientos y herramientas para enfrentar los retos y aprovechar los desafíos y oportunidades que ofrece la globalización del siglo XXI.

Días y horarios de cursado: lunes y jueves de 18:30 a 21:00 hs.

Duración: 15 clases

Modalidad: virtual sincrónica

Para obtener más información de estos cursos y el resto de la propuesta académica de Fecpa, ingresá a su página web: https://fecpa.org.ar/programa/

