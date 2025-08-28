¡Agendá los cursos de Fecpa para septiembre!

Para ingresar al mundo de las inversiones es necesario contar con herramientas fundamentales para la gestión de las finanzas personales. Explorando diversos instrumentos financieros de renta fija y renta variable, pasando por fondos comunes de inversión. Para esto, se trabajará en ejercicios prácticos, simulación de inversiones y el armado de cartera de inversión acorde a sus objetivos y necesidades.