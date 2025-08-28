Cambios en la estructura del Gobierno provincial: Energía pasaría a depender del Ministerio de Economía

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunciaría este jueves nuevas modificaciones en la estructura del gabinete provincial que impactarían directamente en áreas clave vinculadas a la energía y los servicios públicos.
Según pudo conocer LA GACETA, la Secretaría de Energía y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) dejarán de estar bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas y pasarán a depender del Ministerio de Economía, a cargo del contador Daniel Abad.
La medida -se presume- se inscribe en un proceso de reordenamiento que busca “optimizar el funcionamiento” de distintas dependencias. En ese marco, Martín Viola, actual secretario de Energía, comenzará a responder directamente al titular de Economía.
Fuentes oficiales remarcaron que este movimiento implica un fortalecimiento del rol de Abad dentro del gabinete. El ministro, que ya venía teniendo un papel central en las negociaciones presupuestarias con la Nación y en la gestión de programas de desarrollo como el Procrear, suma ahora mayor poder de decisión en un área estratégica.
La designación de Viola al frente de Energía, hace más de un año, había completado un casillero que quedó vacante tras el paso de José Ricardo Ascárate al ERSEP. Ahora, con este cambio de dependencia, se refuerza la centralidad de Economía como ministerio de referencia en la política energética y de servicios públicos de la provincia.
Se espera que el propio gobernador brinde mayores precisiones en una conferencia de prensa prevista en las próximas horas, donde podrían confirmarse los alcances y motivaciones de esta reestructuración.