¿Es posible ganar en la ruleta? Un método matemático para hacer saltar la banca

Aunque la mayoría de los expertos sostiene que este entretenimiento se basa en la pura aleatoriedad, una historia que resurge desde Europa pone en duda esa afirmación. Un croata, conocido bajo el seudónimo de Niko Tosa, habría desarrollado un método matemático capaz de obtener ganancias consistentes en un terreno donde muchos consideran que solo manda la suerte. Esto devuelve al centro de la escena una pregunta recurrente: ¿Es posible ganarle a la ruleta, uno de los juegos de azar más emblemáticos de los casinos?