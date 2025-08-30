¿Es posible ganar en la ruleta? Un método matemático para hacer saltar la banca

Aunque la mayoría de los expertos sostiene que este entretenimiento se basa en la pura aleatoriedad, una historia que resurge desde Europa pone en duda esa afirmación. Un croata, conocido bajo el seudónimo de Niko Tosa, habría desarrollado un método matemático capaz de obtener ganancias consistentes en un terreno donde muchos consideran que solo manda la suerte. Esto devuelve al centro de la escena una pregunta recurrente: ¿Es posible ganarle a la ruleta, uno de los juegos de azar más emblemáticos de los casinos?
El caso fue revelado por un informe de Bloomberg, que documenta la particular estrategia de este hombre, descrito como un sabio en matemáticas y física. Según la investigación, Tosa logró vencer a la ruleta sin recurrir a computadoras ni dispositivos electrónicos, sino únicamente mediante la observación y la experiencia acumulada.
El episodio más célebre ocurrió en 2004, cuando Tosa protagonizó jornadas memorables en el prestigioso Ritz Club de Londres. Allí, acompañado de dos cómplices, llegó a ganar decenas de miles de libras cada noche. El propio gerente del establecimiento reconoció que jamás había visto a un jugador acumular semejantes resultados en tan poco tiempo.
De acuerdo con Bloomberg, el método matemático de Tosa consistía en observar la oscilación de la bola durante unos siete segundos antes de que cayera, y en base a esa lectura realizaba apuestas distribuidas en hasta 15 números cuidadosamente seleccionados. Aunque no siempre acertaban, la regularidad en las ganancias fue sorprendente.
La consistencia despertó sospechas. Tanto los responsables del casino como la policía iniciaron una investigación para determinar si había trampa. Sin embargo, las pesquisas concluyeron que Tosa y sus compañeros no utilizaron dispositivos prohibidos.
¿Qué es la “zona de caída”?
El informe de Bloomberg subraya que la explicación del fenómeno radica en una imperfección. “En una rueda perfecta, la bola siempre caería de forma aleatoria. Pero con el tiempo, las ruedas desarrollan defectos, que se convierten en patrones”, señala la investigación.
Estos pequeños desperfectos generan lo que se conoce como “zona de caída”, un punto en la ruleta en el que la bola tiende a aterrizar con mayor frecuencia. “Una zona de caída es el talón de Aquiles de la ruleta”, sostiene el informe, al explicar que hasta una leve inclinación del dispositivo puede volverlo más predecible.
Consultado por Bloomberg, Niko Tosa aseguró no haber usado nunca ninguna máquina informática. “Puedes llamarme Nikola Tesla”, ironizó para luego añadir que “¡si es que tuviese un aparato así!”.
El físico Doyne Farmer, pionero en la creación de dispositivos para calcular la trayectoria de la bola, fue entrevistado en el mismo reportaje y coincidió en que, en teoría, una persona podría lograr resultados similares con práctica y sin necesidad de ordenadores. “Creo que es concebible que alguien pueda hacer lo que hacemos nosotros sin ordenador, siempre que la rueda esté inclinada y el rotor no se mueva demasiado rápido”, explicó.