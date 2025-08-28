Secciones
Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Fran Cerúndolo enfrentará al suizo Leandro Riedi, por la segunda ronda del US Open.

OTRO PASO. Con Maxi Salas recuperado, River Plate intentará meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE
Eurobasket

9: Georgia-España (DSports)

9: Israel-Islandia (DSports 2)

12: Bélgica-Francia (DSports 2)

15.30: Grecia-Italia (DSports)

15.30: Eslovenia-Polonia (DSports 2)

US Open

12: T. Boyer-A. Rublev (ESPN 2)

13: L. Riedi-F. Cerúndolo (ESPN 3)

20: A. Zverev-J. Fearnley (ESPN 3)

UEFA Champions League

13: Sorteo fase de grupos (Disney+)

Reserva LPF

14.45: Ferro-San Lorenzo (ESPN 4)

Americup

16.10: República Dominicana-Brasil (DSports+)

18.40: Estados Unidos-Uruguay (DSports 2)

21.40: Puerto Rico-Argentina (TyC Sports / DSports 2)

23.59: Canadá-Colombia (DSports 2)

MLB (Major League Baseball)

20: Miami Marlins-New York Mets (Disney+)

Copa Argentina

21.15: Unión-River Plate (TyC Sports)

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Adiós a una costumbre: por primera vez en más de medio siglo, la TV Pública no transmitiría el Mundial 2026

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

“Tatiana”: el espejo de cómo usamos el lenguaje

