Horóscopo: estos son los trabajos ideales para cada signo del zodíaco

La profesión o vocación está relacionado con las energías de los signos que integran nuestra carta natal.

Esta es la profesión en la que deberías trabajar según tu horóscopo
Hace 2 Hs

Según el horóscopo, la  profesión o vocación que elegimos está relacionada con las energías de los signos que integran nuestra carta natal, también con la misión que venimos a desarrollar en la sociedad.

En este sentido, la astrología nos ayuda a descubrirnos y conocer algunos aspectos de la personalidad, escenas de destino, gustos, saberes, habilidades.

Determinar cuáles son los trabajos ideales para cada signo puede ser un enfoque divertido y especulativo, pero es clave recordar que las habilidades, intereses y experiencias de cada persona son únicas, y no están determinadas únicamente por su signo astrológico.

Horóscopo: cuáles son los trabajos ideales para cada signo del Zodíaco

Aries

Explorador/a, escultor/a, dentista, guerrero/a, bombero/a, pionero/a, inversor/a, mecánico/a, automovilista, deportista, boxeador/a, empresario/a, cirujano/a, carnicero/a.

Aries se siente muy bien en ámbitos deportivos, en situaciones que impliquen destreza corporal o requieran animarse a asumir riesgos. Espacios donde circule la adrenalina, donde sea necesario tomar decisiones vertiginosas. Están hechos para comenzar procesos -no para sostener o esperar- y se sienten a sus anchas en lugares que requieran creatividad, innovación y apuro.

Tauro

Cocinero/a, masajista, esteticista, asesor de imagen, artista plástico, ceramista, granjero/a, terrateniente, empresario/a, financista, inversor/a, banquero/a.

Son especialistas en aquellas áreas donde es necesario captar totalidades. Los espacios donde resulta fundamental saber observar para descubrir y respetar los tiempos oportunos para cada acción. 

Esferas económicas y terrenos que otorgan seguridad y ganancias económicas a través de procesos pesados y naturales: construcción, campo, ganadería, estancias o empresas. También espacios donde se trabaja con aromas, belleza, sabores y gustos.

Géminis

Viajante de comercio, periodista, locutor/a, traductor, intérprete, librero/a, vendedor/a, comerciante, publicista, relacionista público, comunicador/a, escritor/a de relatos cortos, abogado/a, guía de turismo, azafata, cómico/a, recepcionista, telefonista, encargado/a de edificio.

Son para Géminis todas las disciplinas que requieren versatilidad, conciliación y vínculos: ámbitos de venta y negociación, de difusión e interacción de ideas, medios de comunicación. Se destaca en trabajos que requieren deducciones rápidas, habilidad para asociar, racionalizar, deducir y animarse a combinar, traducir, escribir y hablar.

Cáncer

Cocinero/a, nutricionista, madre/padre, sindicalista, trabajador/a social, docente, psicólogo/a, psicopedagogo, médica pediatra, ginecólogo, obstetra, partero/a, historiador/a, novelista, arquitecto/a, ecologista, granjero/a, veterinario/a.

Son buenos en aquellas áreas donde se trabaja con protección y nutrición: comedores, clubes, sindicatos, hogares de niños y ancianos. Los espacios asociados a nacimientos, embarazos, o cuidados de niños como maternidades, jardines de infantes, colegios, eventos conmemorativos.

Leo

Actor/actriz, cantante de ópera, director/a de equipos de trabajo o deportes, jefe/a, gerente/a, empresario/a, presidente/a, director/a de cine o de teatro, artista expresivo.

Reyes y reinas. Ídolos y estrellas en general. Se sienten bien en ámbitos donde hay un personaje central alrededor del cual giran el resto de las personas: fiestas de cumpleaños, presentaciones artísticas, reinados, elecciones a presidente, graduaciones.

Virgo

Escritor/a, lingüista, escribano/a, científico/a, investigador/a, monje/a, médico/a, enfermero/a, veterinario/a, editor/a, farmacéutico/a, nutricionista, ecologista, reciclador/a, detective, secretaria, contador/a, bibliotecario/a.

Le resultan afines todas las áreas donde sea necesario poner orden, meticulosidad y discriminación. Los espacios que necesiten reconocer prioridades, armar planes de acción, realizar grillas y sistemas que logren que los trabajos sean más eficientes. 

Los lugares donde es preciso captar un sistema global y reconocer la función de cada una de las partes de igual importancia. Organizaciones benéficas, de espiritualidad, de servicio, de acción solidaria. Ámbitos donde se valora la sensatez y el discernimiento.

Libra

Diplomático/a, relacionista público, político, juez/a, modisto/a, modelo, bailarín, geisha, artista, perfumista, cosmetólogo/a, maquillador/a, mediador/a, casamentero/a, crítico/a de arte.

Son para Libra los espacios donde hay que ver una situación de modo objetivo, sin apegarse a una sola opinión, donde es necesario nivelar o emparejar, los que requieren comprensión y acuerdo entre las partes como ámbitos legales o judiciales. 

Se desempeña en áreas donde se trabaja con la belleza, la estética y la armonía, como centros culturales y artísticos, o profesiones asociadas al diseño. Funcionan muy bien con socios.

Escorpio

Psicoanalista, cirujano/a, ginecólogo/a, proctólogo/a, oncólogo/a, médico/a forense, curador/a, acupunturista, sexólogo/a, terapeuta, tarotista, médium, astrólogo/a, estratega, investigador/a, político/a, espía, financista, inversor/a, banquero/a.

Rige los espacios asociados a la transmutación. Los ámbitos destinados a trabajar con lo oscuro, negado, prohibido o reprimido, los lugares donde se exacerban la sexualidad y la dominación o donde hay que lidiar con la desconfianza, el dolor o el odio. El inconsciente, la psicología y el esoterismo son sus áreas de acción.

Sagitario

Profesor/a, maestro/a, cura/monja, senador/a, diputado/a, guía turístico, viajante, filósofo/a, piloto, deportista, misionero/a, abogado/a.

Se sienten bien en las áreas donde es necesario captar un sentido global y generar una síntesis o una dirección definitoria: espacios culturales o de educación que ayudan a ampliar la conciencia y a mejorar y expandir el mundo cotidiano. Las áreas que permiten amplificar la realidad cotidiana: agencias de viajes, comercio o intercambio cultural con el extranjero, ámbitos asociados a la integración con otras culturas o lenguajes.

Capricornio

Juez/a, abogado/a, escribano/a, jefe/a, científico/a, matemático/a, director/a, militar, cobrador/a de impuestos, vendedor/a de seguros, político/a, presidente/a, monje/a.

Se sienten a sus anchas en aquellas profesiones que requieren planificar tiempos para optimizar los recursos y sincronizar esfuerzos. Y los espacios que inviten a la perseverancia e impliquen grandes compromisos y responsabilidades. Lugares estables, con clara estructura de autoridad y reglas fijas. Prefieren tareas solitarias y de exigencia.

Acuario

Aviador/a, azafata, piloto, astronauta, creativo/a, inventor/a, bufón, paracaidista, astrólogo/a, astrónomo/a, ecologista, trabajos en internet, de producción e inversión de programas televisivos o cinematográficos.

Son las áreas de acuario las vanguardistas y creativas e innovadoras. Que demanden modos de pensar creativos y revolucionarios, espacios que permitan expresarse sin prejuicios, y donde se priorice el trabajo en equipo sin jefes ni autoridades. Se mueven a sus anchas en ámbitos inventivos, solidarios, igualitarios.

Piscis

Artista, poeta, místico/a, enfermero/a, músico/a, astrólogo/a, tarotista, vidente, sacerdote, gurú, médico/a de frontera, médium, fotógrafo/a, cineasta, hechicero/a. En el opuesto endurecido: político/a, empresario/a, militar, contador/a, abogado/a, periodista.

Su radar es demasiado grande para entender el mundo desde nuestra limitada mente racional, por lo que son ideales aquellos espacios que les enseñen a traducir la inmensidad de lo que perciben: institutos de enseñanza o comprensión de la psiquis, contacto con mundos sutiles o religiosos, lenguajes simbólicos, interpretaciones esotéricas. 

La fotografía y el cine serán áreas piscianas, cualquier impacto exterior es interior, expresan su sensibilidad en lugares de ayuda al prójimo.

