Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol y otra jornada calurosa

La sensación térmica fue de 6 °C. El cielo se mantendrá despejado. El pronóstico.

FRESCA Y SOLEADA. La jornada de este jueves obligó a las tucumanas y tucumanos a salir de casa arropados. FRESCA Y SOLEADA. La jornada de este jueves obligó a las tucumanas y tucumanos a salir de casa arropados. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALO RIPOLL
Hace 1 Hs

Las condiciones del tiempo seguirán siendo buenas en Tucumán y en la región, de acuerdo con el pronóstico, que anticipa otra jornada solada y cálida, después de una mañana fresca. La máxima llegaría a los 26 °C y la sensación térmica sería de 28 °C.

El jueves comenzó con cielo despejado, una humedad del 70% y una nubosidad baja. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 9 °C, mientras que la sensación térmica fue de 6 °C. 

El cielo continuará limpio de nubes y la temperatura subirá rápidamente, para llegar al mediodía con 21 °C. La humedad rondará el 30%, mientras que los vientos serían leves del sector sudeste. 

Se espera que por la tarde se alcancen los 26 °C de máxima, anunciados por el SMN, mientras que la humedad rondaría el 25% y la nubosidad será escasa. Los vientos serán más notorios y soplarán desde el sudoeste. La sensación térmica podría rozar los 28 °C. 

Con la caída de la tarde, la temperatura bajará hasta los 15 °C y el cielo se mantendrá despejado. La humedad escalará hasta el 55% y los vientos seguirán siendo suaves pero desde el sector noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

El SMN anticipa en su pronóstico extendido una jornada de viernes aún más calurosa, con una máxima que llegaría a los 28 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 30 °C. Para el sábado, las condiciones serán similares, aunque con el incremento de la nubosidad. La mínima sería de 15 °C y la máxima de 26 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Lo más popular
Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
1

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
3

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
4

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
6

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Más Noticias
Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

La condena contra Cerisola: “Un precedente contra la impunidad en la UNT”

La condena contra Cerisola: “Un precedente contra la impunidad en la UNT”

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

Comentarios