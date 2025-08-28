El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol y otra jornada calurosa

Las condiciones del tiempo seguirán siendo buenas en Tucumán y en la región, de acuerdo con el pronóstico, que anticipa otra jornada solada y cálida, después de una mañana fresca. La máxima llegaría a los 26 °C y la sensación térmica sería de 28 °C.
El jueves comenzó con cielo despejado, una humedad del 70% y una nubosidad baja. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 9 °C, mientras que la sensación térmica fue de 6 °C.
El cielo continuará limpio de nubes y la temperatura subirá rápidamente, para llegar al mediodía con 21 °C. La humedad rondará el 30%, mientras que los vientos serían leves del sector sudeste.
Se espera que por la tarde se alcancen los 26 °C de máxima, anunciados por el SMN, mientras que la humedad rondaría el 25% y la nubosidad será escasa. Los vientos serán más notorios y soplarán desde el sudoeste. La sensación térmica podría rozar los 28 °C.
Con la caída de la tarde, la temperatura bajará hasta los 15 °C y el cielo se mantendrá despejado. La humedad escalará hasta el 55% y los vientos seguirán siendo suaves pero desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
El SMN anticipa en su pronóstico extendido una jornada de viernes aún más calurosa, con una máxima que llegaría a los 28 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 30 °C. Para el sábado, las condiciones serán similares, aunque con el incremento de la nubosidad. La mínima sería de 15 °C y la máxima de 26 °C.