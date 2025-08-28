El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol y otra jornada calurosa

El SMN anticipa en su pronóstico extendido una jornada de viernes aún más calurosa, con una máxima que llegaría a los 28 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 30 °C. Para el sábado, las condiciones serán similares, aunque con el incremento de la nubosidad. La mínima sería de 15 °C y la máxima de 26 °C.