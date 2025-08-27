Jaldo en Graneros: “Nos salvamos entre todos o no se salva nadie”

El desafío del nuevo sistema de votación

Jaldo también puso el foco en la necesidad de capacitar a la ciudadanía respecto al nuevo sistema de votación. “El 50% de la gente todavía no sabe que cambió el sistema. Ahora no se lleva el votito desde la casa, el voto está en la escuela. Por eso tenemos que enseñar cómo se vota, explicar que nuestro frente se identifica con el color celeste, el mapa de Tucumán y el escudo peronista. No podemos arriesgar a perder votos por falta de información”, aseguró.