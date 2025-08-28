Secciones
Cartas de lectores: VTV
Hace 3 Hs

Los importes que rigen por el servicio de VTV son abusivos, y tienen un único objetivo: recaudar. Incorrectamente se estima que por ser titular de un rodado se dispone de fondos para afrontar todas las erogaciones que este origina, elevado gastos en patentes, seguros; más los aumentos del precio de los combustibles, VTV y mantenimiento. Acaso serían procedentes en ciudades donde las calles no sean un desastre, y no abunden derrames cloacales, vehículos de tracción a sangre -que ante siniestros no tienen responsabilidad-. No están dadas las condiciones para cargar a los dueños de rodados tantas obligaciones que no tienen una debida justificación técnica.

Julio Esper

esper99@hotmail.com

