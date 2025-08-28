La UNT y el uso de las utilidades de la minería

El final del juicio oral contra un ex rector de la UNT y ex funcionarios ha dejado muchos elementos para la reflexión. Uno es el hecho, muy importante, de que la Justicia ha podido actuar en una causa compleja de fraude contra la administración pública en la que estaban acusados funcionarios y ha llegado a una conclusión. Los detalles que justifican las tres condenas y la absolución dictadas se han de conocer en pocos días, cuando se expliquen los fundamentos del tribunal. Probablemente entonces comiencen procesos de apelaciones, con lo que el caso se extenderá, pero esta primera instancia ya está dando a entender que hay una convicción de que en su momento -en la causa se investigaron hechos ocurridos entre 2006 y 2009- ha habido irregularidades en la administración de la UNT.
Uno de los debates profundos de esta causa ha estado centrado en el detalle del porcentaje del 40% que le corresponde a la UNT de las utilidades de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de la que es socia junto a la provincia de Catamarca. Ese 40%, establecido por la ley 14.771 de 1958, de creación de YMAD, debe ser destinado a la culminación de la Ciudad Universitaria, proyectada en 1948 durante el rectorado de Horacio Descole. Una parte sustancial del juicio contra el ex rector Juan Alberto Cerisola se centró en el hecho de que mediante un acta de 2008 se dio por concluida la ciudad universitaria y se alteró el porcentaje, destinándose un 20% a otras universidades y otro 20% para la UNT, de libre disponibilidad, con lo que los fondos mineros tuvieron otro destino.
El Consejo Superior repudió años después el acta, dijo que era de nulidad absoluta y que el ex rector no tenía potestades para cambiar el destino de los bienes de la universidad sin autorización del Consejo, por lo que se inició una querella en la Justicia federal de Catamarca contra YMAD para dar de baja el contenido del acta. Es decir, que a la UNT le siga correspondiendo el 40% de las utilidades. Al mismo tiempo se han ido haciendo negociaciones con el gobierno de Catamarca con el fin de acercar ideas al respecto y en los últimos tiempos hubo al menos dos acuerdos de coincidencias para levantar la querella judicial, volver al 40% y avanzar hacia el futuro en lo que hace a proyectos vinculados a YMAD.
Además la UNT fue haciendo estudios sobre los problemas edilicios y sus soluciones a lo largo de las últimas décadas y sobre la inconveniencia de construir la ciudad universitaria en el cerro San Javier, como estaba proyectada en 1948. Se llegó a conclusiones que advierten de impedimentos geológicos y ambientales, de continuar con este proyecto.
Pero está, por cierto, la obligación establecida por la ley, cuyo artículo 18 dice que las utilidades están destinadas a terminar la ciudad universitaria conforme a los planos aprobados. Convendría, entonces, que se estudien las opciones legales existentes para reformular este concepto, puesto que ignorar en este sentido la norma ha llevado en parte a los perjuicios expuestos en el juicio oral.