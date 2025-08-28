La UNT y el uso de las utilidades de la minería

El final del juicio oral contra un ex rector de la UNT y ex funcionarios ha dejado muchos elementos para la reflexión. Uno es el hecho, muy importante, de que la Justicia ha podido actuar en una causa compleja de fraude contra la administración pública en la que estaban acusados funcionarios y ha llegado a una conclusión. Los detalles que justifican las tres condenas y la absolución dictadas se han de conocer en pocos días, cuando se expliquen los fundamentos del tribunal. Probablemente entonces comiencen procesos de apelaciones, con lo que el caso se extenderá, pero esta primera instancia ya está dando a entender que hay una convicción de que en su momento -en la causa se investigaron hechos ocurridos entre 2006 y 2009- ha habido irregularidades en la administración de la UNT.