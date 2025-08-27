Secciones
En defensa de la universidad pública: clases y movilización en la plaza Independencia

Se desarrolló este miércoles la segunda jornada consecutiva de un paro nacional de 48 horas.

RECLAMO. Adiunt convocó a una clase pública en la plaza Independencia. RECLAMO. Adiunt convocó a una clase pública en la plaza Independencia. FOTO LA GACETA/OSVALDO RIPOLL
Como parte del plan de lucha que mantiene parte de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país, en defensa de la universidad pública, el salario y el presupuesto educativo, se realizó este miércoles la segunda jornada consecutiva de un paro nacional de 48 horas. Además, durante hubo una movilización en la plaza Independencia.

La medida de fuerza fue impulsada por la Conadu Histórica, y se inscribe en un plan de lucha sostenido que tendrá continuidad los días lunes 1 y martes 2 de septiembre, según se resolvió en el último congreso extraordinario. Los educadores reclaman una inmediata recomposición salarial, la apertura de las negociaciones paritarias y exigen el no al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Para visibilizar el reclamo, Adiunt organizó clases públicas en la plaza Independencia durante esta tarde. Luego, a las 18, hubo un acto y movilización con distintos sectores en lucha, entre ellos jubilados, Conicet, INTI, sectores de discapacidad, educación y estudiantes, todos en desacuerdo con las políticas de ajuste. 

APOYO. Hubo un acto y movilización con distintos sectores en lucha. APOYO. Hubo un acto y movilización con distintos sectores en lucha. FOTO LA GACETA/OSVALDO RIPOLL

“Con esta medida, la docencia reclama: no al veto a la ley de financiamiento universitario, $1.200.000 para el cargo testigo, incremento del presupuesto para educación y en defensa de la universidad pública”, indicó el gremio.

La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, apuntó contra la administración que encabeza el presidente Javier Milei y las políticas que implementa. “Estamos frente a un Gobierno que ataca la democracia al desconocer leyes aprobadas por el Parlamento, mientras ajusta los presupuestos de salud, educación y ciencia con el pretexto de un equilibrio fiscal que nunca alcanza para los sectores más vulnerables”, manifestó.

