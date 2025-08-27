En defensa de la universidad pública: clases y movilización en la plaza Independencia

La medida de fuerza fue impulsada por la Conadu Histórica, y se inscribe en un plan de lucha sostenido que tendrá continuidad los días lunes 1 y martes 2 de septiembre, según se resolvió en el último congreso extraordinario. Los educadores reclaman una inmediata recomposición salarial, la apertura de las negociaciones paritarias y exigen el no al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.