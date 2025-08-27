Fuerte denuncia contra Coscu: no habría enviado el dinero recaudado para un niño con leucemia

Coscu, uno de los streamers más populares de Argentina, quedó en el centro de la polémica tras una dura acusación pública realizada por Natalia Rodríguez, madre de Santino. Según relató, el influencer se había comprometido a donar lo recaudado durante una transmisión en vivo realizada junto al futbolista Leandro Paredes, con el fin de cubrir parte de los gastos del tratamiento médico del niño en el exterior.
Sin embargo, Natalia afirmó que ese dinero nunca llegó. La revelación surgió cuando un seguidor le preguntó en Instagram por el resultado de aquella transmisión:
“Esto es algo que a muy pocos conté, porque en verdad me hizo mal toda esta situación. Muchas promesas que jamás cumplieron”, escribió la madre de Santino.
Qué dijo la madre de Santino
La mujer aclaró que Paredes no tuvo responsabilidad en el hecho, ya que su comunicación siempre fue con el representante del jugador y con Coscu:
“Nos dijeron que la plata del streaming era para ayudar a San. Incluso la conversación fue tan clara que nos explicaron que el dinero se iba a depositar directamente en la cuenta del hospital”.
Sin embargo, con el paso de los días, asegura que las promesas quedaron en nada. Cuando reclamó novedades, la respuesta que recibió la sorprendió:
“Me dijeron que ellos nos ayudaron a viralizar y que la ayuda la recibimos al alias con las donaciones de la gente. Coscu me respondió que recibió 2 pesos por ese streaming”.
“Decidí soltarlo”
A pesar de la frustración y la indignación, Natalia expresó que no quiso prolongar el conflicto:
“Elegí no pelear esa pelea. Lo solté. Pero les cuento ya que me preguntan”.
La denuncia rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un intenso debate entre quienes defienden a Coscu y quienes reclaman explicaciones sobre lo ocurrido con la recaudación.