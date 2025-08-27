Fuerte denuncia contra Coscu: no habría enviado el dinero recaudado para un niño con leucemia

Coscu, uno de los streamers más populares de Argentina, quedó en el centro de la polémica tras una dura acusación pública realizada por Natalia Rodríguez, madre de Santino. Según relató, el influencer se había comprometido a donar lo recaudado durante una transmisión en vivo realizada junto al futbolista Leandro Paredes, con el fin de cubrir parte de los gastos del tratamiento médico del niño en el exterior.