Libros: un Tucumán distópico asoma en “Jugo”

“No sólo de funcionarios, leyes y advertencias kafkianas está hecha esta obra en cuyo centro se debate la decisión de beber o no de una pócima llamada ‘Jugo’. La escritura de Donzelli es también territorio. Así como Kafka nos dejó sus admoniciones sobre la oscuridad con que lo moderno iba a ensombrecer a la ciudad moderna, esta novela advierte sobre los procesos y las derivas de la modernidad en un lugar otro, la provincia. Allí, en las ciudades no capitales, donde se supone no hay mas que espacios ruralizados porque el progreso aun no ha sucedido, ‘Jugo’ planta la bandera de la discusión” (María Lobo).