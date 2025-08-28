Libros: un Tucumán distópico asoma en “Jugo”

Durante 2015 se publicaba “Jugo”, novela distópica de Pablo Donzelli que hablaba, “en caliente”, de la realidad política y social del Tucumán de aquel momento. Diez años después, La Papa está lanzando la reedición del libro. ¿Por qué? “Consideramos que debe estar en circulación y con una vuelta de tuerca que mejore notoriamente la presentación”, destacan los responsables del sello independiente tucumano.
Para este nuevo encuentro con los lectores, ‘Jugo’ cuenta con dos obras de la artista plástica Rosalba Mirabella, una para la portada y la segunda en el interior, homenajeando la colección Mis libros, donde el autor encontró sus primeras lecturas. Además, una contratapa realizada por la escritora María Lobo y un epílogo a cargo del escritor salteño Mario Flores, como una oportunidad para seguir en diálogo con la obra.
Acuartelamiento policial
“Jugo” se publicó por primera vez con una tirada de 500 ejemplares. La novela plantea un mundo futuro a partir del acuartelamiento policial sucedido en el 2013 en Tucumán. Imagina que la población, al dividirse entre cuidadores y saqueadores, se destruye a sí misma y emerge otra sociedad, con otros acuerdos. “De alguna manera reproduce, una vez más, el mito de la caverna de Platón”, sostiene Donzelli.
“No sólo de funcionarios, leyes y advertencias kafkianas está hecha esta obra en cuyo centro se debate la decisión de beber o no de una pócima llamada ‘Jugo’. La escritura de Donzelli es también territorio. Así como Kafka nos dejó sus admoniciones sobre la oscuridad con que lo moderno iba a ensombrecer a la ciudad moderna, esta novela advierte sobre los procesos y las derivas de la modernidad en un lugar otro, la provincia. Allí, en las ciudades no capitales, donde se supone no hay mas que espacios ruralizados porque el progreso aun no ha sucedido, ‘Jugo’ planta la bandera de la discusión” (María Lobo).
El próximo martes, a las 20, se realizará la presentación en la librería Libro de Oro (Corrientes 532). Junto a Donzelli estarán Facundo Iñiguez y Verónica Barbero. Acompañará el jazz de la banda Natural Trío, integrada por Ana Quinteros Orio en voz, Celia Mirabella en vientos y Dana Yalour en piano.