Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

La historia muestra que un día como este fue la Marcha en Washington por el trabajo y la libertad, en la que más de 250.000 personas se congregaron en las escalinatas del monumento a Lincoln para pedir por la igualdad racial en los Estados Unidos. El reverendo Martin Luther King Jr., líder del movimiento, pronunció entonces su famoso discurso que comienza con la frase “yo tengo un sueño”, en el que desarrolló su esperanza en un futuro con armonía e igualdad de oportunidades entre blancos y negros en el país norteamericano.