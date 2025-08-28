Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este jueves 28 de agosto están encabezadas por el Día de la Ancianidad, en recuerdo de la proclamación de los derechos de la ancianidad que Eva Perón propuso en 1948.
Además, este jueves marca un nuevo aniversario del nacimiento de Johann Wolfgang von Goethe, figura central de la cultura alemana que dejó dos libros trascendentales para la historia de la literatura: Fausto y las Cuitas del Joven Werther.
Un día como este de 1947 nació el periodista, locutor y conductor televisivo Mauro Viale, quien tuvo una trayectoria de más de cuarenta años en televisión y radio.
Hoy es el cumpleaños del arquero colombiano René Higuita, uno de los más célebres de la década de los 80 y 90, así como del popular actor Jack Black, protagonista de películas como Escuela de Rock y King Kong, así como la voz detrás de Kung Fu Panda.
La historia muestra que un día como este fue la Marcha en Washington por el trabajo y la libertad, en la que más de 250.000 personas se congregaron en las escalinatas del monumento a Lincoln para pedir por la igualdad racial en los Estados Unidos. El reverendo Martin Luther King Jr., líder del movimiento, pronunció entonces su famoso discurso que comienza con la frase “yo tengo un sueño”, en el que desarrolló su esperanza en un futuro con armonía e igualdad de oportunidades entre blancos y negros en el país norteamericano.
Además, la fecha conmemora la muerte del escritor argentino Isidoro Blaisten, autor de Cerrado por Melancolía entre otros libros, y del legendario músico mexicano Juan Gabriel, el Divo de Juárez.
Hechos ocurridos el 28 de agosto
1749 – Nace el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, también científico y dramaturgo.
1897 – Nace el actor francés Charles Boyer.
1918 – Nace el militar y político argentino Alejandro Lanusse.
1947 – Nace el periodista argentino Mauro Viale.
1962 – Nace el cineasta estadounidense David Fincher.
1963 – Más de 250.000 personas concentran en Washington en una marcha conducida por Martin Luther King contra la discriminación. Es el día de su discurso que comienza con la frase “yo tengo un sueño”.
1966 – Nace el arquero colombiano José René Higuita.
1969 – Nace el actor estadounidense Jack Black.
2004 – El deporte argentino se consagra con tres medallas olímpicas de oro en Atenas en fútbol y básquet, luego de 52 años sin alcanzar este logro.
2004 - Muere el escritor argentino Isidoro Blaisten.
2009 - A causa de peleas con sus compañeros, el guitarrista y cantante Noel Gallagher anuncia la separación de la banda británica de rock Oasis, de la que formaba parte con su hermano Liam Gallagher, Chris Hutton, Paul Arthurs, Paul McGuigan, Daniel Alexander y Tony McCarroll.
2014 – Muere el actor español Roberto Cairo.
2016 – Muere el músico mexicano Juan Gabriel.