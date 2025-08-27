Secciones
Números de Oro

El pozo de Números de Oro llegó a $5.400.000 y podés duplicarlo

La semana 22 quedó vacante y el monto sigue creciendo. Si el ganador tiene sello “Usuario Tarjeta Sol”, la cifra asciende a $10.800.000.

El pozo de Números de Oro llegó a $5.400.000 y podés duplicarlo
Hace 1 Hs

La expectativa sigue en aumento con Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana genera ilusión en miles de lectores.

Como en la semana 22 no hubo ganadores, el pozo acumulado llegó a $5.400.000 y continúa creciendo.

Este viernes, quienes reciban la nueva tarjeta junto al diario tendrán una oportunidad única de llevarse esta increíble suma.

Pero eso no es todo: existe un beneficio que puede duplicar la emoción. Si el lector ganador presenta una tarjeta con el sello “Usuario Tarjeta Sol”, el monto se duplica y el premio asciende automáticamente a $10.800.000.

Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal de La Rioja 265.

Además del pozo acumulado, Números de Oro también premia cada semana con los Números de la Suerte, que otorgan órdenes de compra por $160.000. Estas pueden canjearse en comercios locales muy elegidos por los tucumanos: Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin, Sportsman y GMKT (que entrega el monto en efectivo).

Para conocer todas las novedades, ver historias de ganadores y enterarte de todo, podés seguir las redes oficiales de Números de Oro:

Facebook.

Instagram.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Comentarios