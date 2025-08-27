El pozo de Números de Oro llegó a $5.400.000 y podés duplicarlo

Además del pozo acumulado, Números de Oro también premia cada semana con los Números de la Suerte, que otorgan órdenes de compra por $160.000. Estas pueden canjearse en comercios locales muy elegidos por los tucumanos: Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin, Sportsman y GMKT (que entrega el monto en efectivo).