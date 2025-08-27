El pozo de Números de Oro llegó a $5.400.000 y podés duplicarlo

La expectativa sigue en aumento con Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana genera ilusión en miles de lectores.
Como en la semana 22 no hubo ganadores, el pozo acumulado llegó a $5.400.000 y continúa creciendo.
Este viernes, quienes reciban la nueva tarjeta junto al diario tendrán una oportunidad única de llevarse esta increíble suma.
Pero eso no es todo: existe un beneficio que puede duplicar la emoción. Si el lector ganador presenta una tarjeta con el sello “Usuario Tarjeta Sol”, el monto se duplica y el premio asciende automáticamente a $10.800.000.
Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal de La Rioja 265.
Además del pozo acumulado, Números de Oro también premia cada semana con los Números de la Suerte, que otorgan órdenes de compra por $160.000. Estas pueden canjearse en comercios locales muy elegidos por los tucumanos: Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin, Sportsman y GMKT (que entrega el monto en efectivo).
Para conocer todas las novedades, ver historias de ganadores y enterarte de todo, podés seguir las redes oficiales de Números de Oro: