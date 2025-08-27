Llegó a la Corte el planteo de Cristina Kirchner para que le quiten la tobillera electrónica

Estas medidas, dictadas el 17 de junio de 2025, fueron cuestionadas ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y, posteriormente, el 11 de julio, con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña Barroetaveña se rechazó el recurso de Casación intentado por la defensa de la ex presidenta. En disidencia, el juez Mariano Borinsky propuso hacer lugar al mismo y revocar las medidas adoptadas por el TOF 2.