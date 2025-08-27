Secciones
El dolor de Gladys “La Bomba Tucumana” y Daniel Agostini por la muerte de su representante

La música tropical está de luto tras la partida de María de los Ángeles Trincavelli, manager y amiga de los artistas, quien dejó una profunda huella tanto en lo profesional como en lo personal.

Hace 1 Hs

El mundo de la música popular recibió un duro golpe en las últimas horas con la noticia del fallecimiento de María de los Ángeles Trincavelli, conocida cariñosamente como "Marita". Abogada de profesión y representante de grandes referentes de la movida tropical, se había convertido en una figura clave en la vida y la carrera de Gladys “La Bomba Tucumana” y de Daniel Agostini.

El primero en expresar su dolor fue Agostini, quien utilizó sus redes sociales para despedirla. “Lamento informarles la enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz como mi amiga y representante, María de los Ángeles Trincavelli ‘Marita’”, escribió en sus historias de Instagram. Con emoción agregó: “En estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar”.

Su hijo Chino, fruto de la relación del cantante con Nazarena Vélez, también la recordó con palabras sentidas: “Gracias Mari por cada palabra de aliento que me diste. Cada consejo y cada abrazo”, expresó junto a un corazón.

Por su parte, "La Bomba Tucumana" eligió despedirla con un mensaje cargado de dolor. “¡Mi Marita! Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte. Tengo el corazón completamente roto, le agradezco a Dios que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos”, publicó sobre una foto de ambas. La artista recordó además a Luciano Ojeda, su pareja fallecida en mayo, al escribir: “Te fuiste casi con mi amor. Volá alto, amiga, que te espera mi Luciano”.

La noticia también impactó en la comunidad de fanáticos de Agostini, que inundaron las redes con mensajes de apoyo y consuelo. “Una gran persona María, besos al cielo”, “Fuerza y paz para todo el equipo” y “Que Dios lleve consuelo a esos corazones que hoy sufren” fueron algunos de los comentarios que acompañaron el duelo del artista.

Más allá de su rol como manager, Marita se destacó por la cercanía y la amistad que construyó con los artistas que representaba. En su perfil de Instagram solía combinar fotos de su trabajo con reflexiones personales. En su último posteo, fechado el 16 de agosto, compartió una frase que hoy cobra un significado especial: “Calma, tranquilidad, escucha interior... Es un aprendizaje, un cambio, que cuando se logra es el estado ideal. Vamos en búsqueda de hacerlo un estilo de vida. Gracias Universo”.

