El dolor de Gladys “La Bomba Tucumana” y Daniel Agostini por la muerte de su representante

Por su parte, "La Bomba Tucumana" eligió despedirla con un mensaje cargado de dolor. “¡Mi Marita! Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte. Tengo el corazón completamente roto, le agradezco a Dios que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos”, publicó sobre una foto de ambas. La artista recordó además a Luciano Ojeda, su pareja fallecida en mayo, al escribir: “Te fuiste casi con mi amor. Volá alto, amiga, que te espera mi Luciano”.